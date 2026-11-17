Директор фирмы получил три года за обман мэрии при выкупе земли
Красноярский суд приговорил директора ООО «Сибирский ресурс» за махинации с землей в историческом центре столицы региона к трем годам колонии общего режима. Вместо обещанных предпринимателем открытых площадок и спортивных объектов на ул. Петра Подзолкова появился высотный жилой комплекс «Чижи», сообщила прокуратура Красноярского края.
По данным надзорного ведомства, в 2016—2019 годах директор «Сибирского ресурса» представил в Росреестр и мэрию документы о якобы построенном спортивном парке для свободного посещения. На этом основании он смог выкупить муниципальную землю за 15% ее кадастровой стоимости.
«Спортивный объект вскоре снесли. Затем предприниматель продал крупному красноярскому застройщику 100% долей своей компании, а на участке возвели жилой комплекс “Чижи”. Так земля, полученная на льготных условиях под общественные нужды, стала площадкой для коммерческой застройки»,— рассказали в прокуратуре.
На суде предприниматель пояснил, что передумал развивать бизнес на этой территории и решил продать компанию. Но суд счел его доводы необоснованными и признал его виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
На сайте застройщика ЖК «Чижи» — красноярской строительной компании «Арбан» — сообщается, что на месте спорного земельного участка возводятся девять 23-этажных домов.