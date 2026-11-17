По данным надзорного ведомства, в 2016—2019 годах директор «Сибирского ресурса» представил в Росреестр и мэрию документы о якобы построенном спортивном парке для свободного посещения. На этом основании он смог выкупить муниципальную землю за 15% ее кадастровой стоимости.