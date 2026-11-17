Прокуратура Краснодарского края направила в суд уголовное дело в отношении 22-летней жительницы Анапы, обвиняемой в совершении теракта. По версии следствия, она подожгла складское и производственное помещение, где волонтеры занимались сбором гуманитарной помощи для отправки в зону специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.