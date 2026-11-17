Жительница Анапы обвиняется в поджоге помещения, где собирали гуманитарную помощь для СВО
Прокуратура Краснодарского края направила в суд уголовное дело в отношении 22-летней жительницы Анапы, обвиняемой в совершении теракта. По версии следствия, она подожгла складское и производственное помещение, где волонтеры занимались сбором гуманитарной помощи для отправки в зону специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.
По данным следствия, преступление было совершено 30 января 2026 года по указанию неустановленных лиц. В результате поджога был причинен значительный имущественный ущерб и сорвана поставка гуманитарной помощи.
Девушку обвиняют в совершении террористического акта группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного имущественного ущерба (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ). Она заключена под стражу.
Уголовное дело направлено в Южный окружной военный суд. Максимальное наказание по инкриминируемой статье составляет 20 лет лишения свободы.