Задержан житель Омска, который проехал по ТЦ на автомобиле
Полиция Омска задержала 23-летнего местного жителя, который заехал в торговый центр на автомобиле. Об этом сегодня сообщили в УМВД России по региону. Ему выписаны штрафы на сумму 30 тыс. руб.
По данным УМВД, в минувшие выходные сотрудники полиции в ходе мониторинга соцсетей выявили видеозапись, на кадрах которой автомобиль ВАЗ-21099 без госномеров заехал в ТЦ на улице Энтузиастов. Стражи порядка установили личность собственника машины. Им оказался злостный нарушитель ПДД. Два года назад он десять раз привлекался к ответственности за езду без прав, каждый раз получая максимальный штраф — 15 тыс. руб.
Омич заявил, что раскаивается в поступке. По его словам, видео он с друзьями записывал для личного архива и не думал о последствиях.