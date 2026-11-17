По данным УМВД, в минувшие выходные сотрудники полиции в ходе мониторинга соцсетей выявили видеозапись, на кадрах которой автомобиль ВАЗ-21099 без госномеров заехал в ТЦ на улице Энтузиастов. Стражи порядка установили личность собственника машины. Им оказался злостный нарушитель ПДД. Два года назад он десять раз привлекался к ответственности за езду без прав, каждый раз получая максимальный штраф — 15 тыс. руб.