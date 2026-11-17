Вебкамщицу из Талицы отправили в колонию за распространение порно в интернете
Талицкий районный суд отправил на 2,5 года в колонию жительницу Талицы, которая занималась незаконным распространением порнографических материалов в мессенджере Telegram. Она была признана виновной по ч. 3 п. «б» ст. 242 УК РФ, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.
Согласно материалам дела, с 9 по 28 января вебкам-модель создала закрытый канал, где публиковала семь видеозаписей с собственным участием. Доступ к контенту был платным: 200 руб. для постоянных подписчиков и 2 тыс. руб. для новых участников канала. К моменту выявления в канале состояло 769 подписчиков.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.