Согласно материалам дела, с 9 по 28 января вебкам-модель создала закрытый канал, где публиковала семь видеозаписей с собственным участием. Доступ к контенту был платным: 200 руб. для постоянных подписчиков и 2 тыс. руб. для новых участников канала. К моменту выявления в канале состояло 769 подписчиков.