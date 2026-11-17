«В мае 2026 года он был заочно признан виновным в хищении средств кредитной организации в размере 873,6 млн руб. и приговорен к шести годам шести месяцам лишения свободы. Сергею Равичу также назначено наказание в виде штрафа 700 тыс. руб. и ограничения свободы сроком на один год. Приговор вступил в законную силу»,— отметили в АСВ.