Вступил в силу приговор экс-руководителю иркутского ВЛбанка
Иркутский областной суд оставил без изменений приговор бывшему председателю правления усть-кутского АО «Ваш личный банк» (ВЛбанк) Сергею Равичу. Об этом говорится в сообщении госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ), которая является конкурсным управляющим обанкроченного кредитного учреждения.
«В мае 2026 года он был заочно признан виновным в хищении средств кредитной организации в размере 873,6 млн руб. и приговорен к шести годам шести месяцам лишения свободы. Сергею Равичу также назначено наказание в виде штрафа 700 тыс. руб. и ограничения свободы сроком на один год. Приговор вступил в законную силу»,— отметили в АСВ.
В мае решение было вынесено Куйбышевским районным судом Иркутска. Сергей Равич обвинялся по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере). Также были удовлетворены исковые требования АСВ о возмещении имущественного ущерба в размере 873,6 млн руб. Как сообщала тогда объединенная пресс-служба судов Иркутской области, дело было рассмотрено в отсутствие подсудимого, который объявлен в розыск по всем странам — членам Интерпола.
Банк России отозвал у ВЛбанка лицензию на осуществление банковских операций в 2015 году из-за высокорискованной кредитной политики. В дальнейшем банк был признан банкротом.