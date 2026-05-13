Бывшему главе «ВЛ банка» в Иркутске дали 6,5 года за растрату 900 млн рублей

Куйбышевский районный суд Иркутска признал экс-председателя правления банка АО «ВЛ банк» Сергея Равича виновным в растрате 873 млн руб. Его заочно приговорили к 6,5 года колонии общего режима, а также назначили штраф в размере 700 тыс. руб.

Кроме того, удовлетворены исковые требования госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» о возмещении ущерба в 873 млн руб. Приговор в законную силу еще не вступил.

Материалы уголовного дела составили 100 томов, проведено 43 судебных заседания. Как уточняет объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Иркутской области, уголовное дело было рассмотрено в отсутствие подсудимого. Установлено, что он находится в розыске по всем странам – членам Интерпола. Бывший банкир также имеет вид на жительство в Латвии, Верховный суд которой отказал России в его выдаче.

По данным пресс-службы областной прокуратуры, в период с 2012 по 2014 год Сергей Равич организовал выдачу заведомо невозвратных кредитов на 873 млн руб. в пользу подконтрольных заемщиков и фиктивных организаций.

В 2025 году для сокрытия преступления Равич без одобрения общего собрания акционеров банка заключил с подконтрольным юрлицом договор купли-продажи нежилого помещения в Иркутске за 1 млрд руб. при оценочной стоимости в 332,5 тыс. руб. Разница в стоимости затем была переведена на расчетные счета подконтрольных заемщиков для погашения долгов перед банком по ранее выданным кредитам.

Влад Никифоров, Иркутск