Семь человек пострадали в ДТП в Кузбассе
Семь человек пострадали в ДТП на ул. Юрия Двужильного в Кемерове. Авария произошла 17 ноября около 00:30, сообщило главное управление МВД по региону.
По данным полиции, водитель ВАЗ-2114 без права управления транспортным средством выехал на встречную полосу, где врезался в Honda CRV. В результате аварии водители и пять пассажиров автомобилей получили травмы различной степени тяжести.
В отношении водителя ВАЗа составлены протоколы по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления) и по ст. 12.37 КоАП РФ (несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев).