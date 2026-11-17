НЭВЗ взыскал с Торгового дома ТМХ более 18 млн рублей за бракованные ступицы
Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил иск производственной компании «Новочеркасский электровозостроительный завод» (НЭВЗ) к АО «Торговый дом ТМХ» о взыскании 18,3 млн руб. за поставку ступиц ненадлежащего качества. Кроме того, ответчик должен возместить заводу 407,9 тыс. руб. расходов по уплате госпошлины. Соответствующая информация содержится в картотеке суда.
Как следует из материалов дела, в 2023 году по договору поставки НЭВЗ получил от Торгового дома ТМХ 25 ступиц для тягового оборудования. При запуске деталей в производство завод выявил несоответствие продукции требованиям чертежей. Поставщик признал обоснованность претензий и согласился заменить бракованную партию. Однако в ноябре 2024 года НЭВЗ получил взамен новые ступицы, качество которых также не соответствовало требованиям.
В декабре 2024 года завод уведомил поставщика о повторно выявленных дефектах и попросил направить представителей для осмотра продукции. Поскольку ответа не последовало, НЭВЗ составил акт о приемке материалов с участием представителя общественности.
Торговый дом ТМХ возражал против иска, утверждая, что перенаправил претензию виновному поставщику и сам не отвечает за возникшие недостатки. Однако суд указал, что договорные обязательства по поставке качественной продукции были приняты непосредственно ответчиком. Поскольку на товар распространялась гарантия, именно поставщик должен был доказать, что недостатки возникли после передачи товара по вине покупателя, третьих лиц или вследствие непреодолимой силы. Таких доказательств ответчик не представил.
Суд также отметил, что участники процесса не воспользовались правом ходатайствовать о назначении судебной экспертизы. В результате требования НЭВЗа были удовлетворены полностью.
Решение может быть обжаловано в течение месяца в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд.
По данным портала kartoteka.ru, ООО «ПК «НЭВЗ» зарегистрировано 18 декабря 2003 года в Новочеркасске Ростовской области. Основной вид деятельности — производство магистральных электровозов. Учредителями компании являются АО «Трансмашхолдинг» (99,99%) и АО «Объединенная вагонная компания ТМХ» (0,01%). Генеральный директор — Евгений Гридасов. Уставный капитал — 654,1 млн руб.
АО «Торговый дом ТМХ» зарегистрировано 10 сентября 2004 года в Москве. Основной вид деятельности — оптовая неспециализированная торговля. Учредитель — АО «Трансмашхолдинг». Генеральный директор — Никита Кремнев. Уставный капитал — 1 млн руб.