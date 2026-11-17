Торговый дом ТМХ возражал против иска, утверждая, что перенаправил претензию виновному поставщику и сам не отвечает за возникшие недостатки. Однако суд указал, что договорные обязательства по поставке качественной продукции были приняты непосредственно ответчиком. Поскольку на товар распространялась гарантия, именно поставщик должен был доказать, что недостатки возникли после передачи товара по вине покупателя, третьих лиц или вследствие непреодолимой силы. Таких доказательств ответчик не представил.