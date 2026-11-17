Минпросвещения создает единую систему работы органов опеки в регионах
Министерство просвещения сообщило о планах создать «единую региональную систему органов опеки и попечительства» — для этого ведомство подготовило пакет поправок к Гражданскому, Семейному кодексам и другие документы.
Планируется, что с 2028 года органы опеки будут напрямую подчиняться властям области, края или республики. Сейчас регионы могут передавать часть своих полномочий органам местного самоуправления, если это предусмотрено региональным законодательством. Но единой модели работы органов опеки не существует, следует из материалов к поправкам.
По данным Минпросвещения, в 2025 году в РФ насчитывалось 302 тыс. социальных сирот (детей, которые имеют биологических родителей, но те по каким-то причинам не могут жить с ними и заботиться о них), воспитывающихся в семьях. По итогам прошлого года в России было выявлено 35 тыс. детей, оставшихся без попечения родителей.
Власти намерены создать и единую программу подготовки будущих приемных родителей для детей из сиротских учреждений. Опрошенные “Ъ” эксперты поддержали реформу, но отметили, что конечный результат будет во многом зависеть от качества подготовки специалистов в сфере опеки на местах.