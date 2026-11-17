По данным Минпросвещения, в 2025 году в РФ насчитывалось 302 тыс. социальных сирот (детей, которые имеют биологических родителей, но те по каким-то причинам не могут жить с ними и заботиться о них), воспитывающихся в семьях. По итогам прошлого года в России было выявлено 35 тыс. детей, оставшихся без попечения родителей.