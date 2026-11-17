Заседание по делу экс-главы минсельхоза Удмуртии Михаила Юдина пройдет 20 ноября
Материалы поступили в Первомайский райсуд Ижевска
Уголовное дело экс-министра сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии Михаила Юдина поступило в Первомайский райсуд Ижевска. Он обвиняется в превышении должностных полномочий и незаконном хранении наркотиков (ст. 286, ст. 228 УК). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики.
Следствие считает, что обвиняемый, будучи министром, в октябре—декабре 2024 года неправомерно предоставил одной из организаций субсидию в размере 41 млн руб. на возмещение части затрат по инвестпроекту в агропромышленном комплексе.
Михаил Юдин продолжает находиться в СИЗО. Судебное заседание по делу назначено на 20 ноября.
Экс-министра задержали 14 апреля. Он возглавлял министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии с февраля 2022-го по май 2025 года. В отставку Михаил Юдин ушел по собственному желанию. С января 2026-го он был врио гендиректора организации по воспроизводству крупного рогатого скота «Удмуртплем».