В Ростовской области регистрации организаций гостиничного бизнеса сократились на 20%
За девять месяцев 2026 года в Ростовской области зарегистрировали 80 организаций отрасли гостеприимства и санаторно-курортных услуг — на 20,8% меньше, чем за аналогичный период 2025 года, когда счет шел на 101 единицу. Статистику РБК Ростов предоставили аналитики «Контур.Фокуса».
Реже стали закрываться и действующие игроки: если за январь–сентябрь 2025-го с рынка ушли 68 компаний, то в 2026 году — 60, минус 11,8%.
При этом совокупная база не пострадала: к октябрю число гостиничных организаций в регионе выросло с начала года на 2,2% — до 923 единиц. По количеству таких компаний донской край стабильно держит восьмую строчку в национальном рейтинге.