За девять месяцев 2026 года в Ростовской области зарегистрировали 80 организаций отрасли гостеприимства и санаторно-курортных услуг — на 20,8% меньше, чем за аналогичный период 2025 года, когда счет шел на 101 единицу. Статистику РБК Ростов предоставили аналитики «Контур.Фокуса».