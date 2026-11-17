Омского ветврача приговорили к 7 годам условно и штрафу 5 млн руб. за коррупцию
В Омской области к семи годам условно и штрафу в размере 5,1 млн руб. приговорили бывшего главного ветврача сельскохозяйственного предприятия по делу о коррупции. Кроме того, суд конфисковал в доход государства сумму коммерческого подкупа — 2,5 млн руб., рассказали в прокуратуре региона.
По информации омского управления Следственного комитета, с февраля 2020-го по июнь 2024 года ветеринар незаконно получила от представителя фирмы по оптовой продаже зоотоваров и кормов свыше 2,5 млн руб. Вознаграждение выплачивалось за покупку ветеринарных препаратов для сельхозпредприятия. Деньги, установило следствие, переводились на банковские счета обвиняемой.
Вину в совершении преступления ветврач не признала.