В Омской области к семи годам условно и штрафу в размере 5,1 млн руб. приговорили бывшего главного ветврача сельскохозяйственного предприятия по делу о коррупции. Кроме того, суд конфисковал в доход государства сумму коммерческого подкупа — 2,5 млн руб., рассказали в прокуратуре региона.