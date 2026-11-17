В целом за девять месяцев в области ввели 1,8 млн кв. м жилья — на 3,3% меньше, чем годом ранее. Таким образом, снижение в сегменте индивидуального строительства оказалось существенно более выраженным, чем по рынку в целом. На частные дома пришлось около 55% введенного жилья.