Индивидуальное жилищное строительство в Ростовской области сократилось на 17%
Объем ввода жилья, построенного индивидуальными застройщиками в Ростовской области, за январь—сентябрь 2026 года составил 1 млн кв. м. Это 83,1% к аналогичному периоду прошлого года, следует из отчета об основных социально-экономических показателях региона, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».
В целом за девять месяцев в области ввели 1,8 млн кв. м жилья — на 3,3% меньше, чем годом ранее. Таким образом, снижение в сегменте индивидуального строительства оказалось существенно более выраженным, чем по рынку в целом. На частные дома пришлось около 55% введенного жилья.
При этом динамика общего ввода жилья улучшилась: в январе—сентябре 2025 года показатель составлял 85,8% к аналогичному периоду 2024 года, тогда как в 2026 году — 96,7% к уровню предыдущего года.