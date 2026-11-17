Для Ростова-на-Дону в отношении жителей многоквартирных домов коэффициент составляет 0,91079 за период с января по август, 0,84992 за сентябрь и 0,93317 с октября по декабрь. Для жителей индивидуальных домов установлены значения 0,80746, 0,75350 и 0,82732 соответственно.