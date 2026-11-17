В Ростове пересмотрели плату за вывоз мусора
Правительство Ростовской области пересмотрело коэффициенты, которые применяются при расчете платы за обращение с твердыми коммунальными отходами. Изменения затрагивают Ростов-на-Дону и Мясниковский район, а также отдельные территории, обслуживаемые региональным оператором «ЭкоЦентр». Соответствующее распоряжение подписал губернатор.
Для Ростова-на-Дону в отношении жителей многоквартирных домов коэффициент составляет 0,91079 за период с января по август, 0,84992 за сентябрь и 0,93317 с октября по декабрь. Для жителей индивидуальных домов установлены значения 0,80746, 0,75350 и 0,82732 соответственно.
В Мясниковском районе для многоквартирных домов коэффициент равен 1 с января по август, 0,93936 в сентябре и снова 1 с октября по декабрь. Для индивидуальных домов предусмотрены значения 0,83495, 0,77915 и 0,85544.
Для садоводческих товариществ Ростова-на-Дону и Мясниковского района коэффициент на все три периода установлен на уровне 1.
Кроме того, распоряжением обновлены коэффициенты для территорий, обслуживаемых комплексами «ЭкоЦентра» в Миллеровском и Красносулинском районах.
Изменения в части новых коэффициентов для Мясниковского межмуниципального экологического отходоперерабатывающего комплекса распространяются на правоотношения с 1 сентября 2026 года, а корректировки по Миллеровскому и Красносулинскому комплексам — с 1 октября. Распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования.
Коэффициенты применяются к единому тарифу регионального оператора и сами по себе не означают изменения тарифа в рублях.