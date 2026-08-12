Путин пообещал зеркально отвечать на захват российских судов странами ЕС
Россия будет отвечать зеркально на попытки стран Евросоюза захватывать российские торговые суда. Об этом заявил президент Владимир Путин во время завершающей стадии учения Тихоокеанского флота. По его словам, Россия сможет применять ответные меры «в любом месте», в том числе в Тихом океане.
Президент России Владимир Путин
Фото: пресс-служба президента РФ
«Мы видим, что власти некоторых стран в нарушение международного морского права пытаются ограничить движение судов наших... операторов. Мирных, причем. А недавно додумались до возможности захвата наших судов и продажи награбленного у нас имущества... Если это на практике начнет реализовываться, мы вынуждены будем отвечать зеркально»,— сказал президент.
Владимир Путин назвал действия стран ЕС в отношении российских судов пиратством и разбоем. Россия сама будет определять необходимость ответных мер, добавил он.
Командующий Тихоокеанским флотом (ТОФ) Виктор Лиина отметил, что у России есть «силы для досмотра и задержания судов недружественных государств и их теневого флота». Он добавил, что ТОФ проанализировал маршруты в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По его данным, с 24 апреля по 6 августа 2026 года вдоль островов Южно-Курильской гряды проследовало 1 001 судно. Из них более 370 — под флагами «недружественных государств». ТОФ зафиксировал также более 20 судов Великобритании и девять — Франции.
«При этом государства Запада активно привлекают для перевозки грузов в своих интересах суда, плавающие под флагами третьих стран. По сути, это их теневой флот»,— добавил господин Лиина.
Западные страны периодически сообщают о задержаниях танкеров, которые подозревают в участии в «теневом флоте» России. В июне ЕС разрешили своим военным кораблям в Средиземном море задерживать иностранные танкеры во время операции военно-морских сил Irini. Одним из первых после нововведения задержали танкер South Star по подозрению в перевозке российской нефти. Владимир Путин уже призывал бороться с попытками захвата российских танкеров решительно, «как с пиратами».
Подробнее — в материале «Ъ» «Пираты Средиземного моря».
Европейская военно-морская миссия EUNAVFOR MED Irini, начавшаяся 31 марта 2020 года с целью стабилизации ситуации в Ливии, в настоящее время нацелена на российский «теневой флот», перехватывая танкеры, подозреваемые в перевозке подсанкционной нефти. Россия расценивает действия Евросоюза как государственное пиратство и обещает адекватный ответ.
В июне 2020 года миссия Irini уже сталкивалась с серьезными инцидентами, когда турецкие фрегаты сопровождали грузовое судно Cirkin, которое, по данным штаб-квартиры Irini в Риме, перевозило оружие. Попытки абордажа со стороны греческого и французского фрегатов были пресечены турецкими военными кораблями, что поставило страны НАТО на грань военных действий друг против друга. В ноябре 2020 года немецкий фрегат Hamburg смог высадиться на борт турецкого грузового судна Rosaline A, но досмотр груза был прерван по требованию турецких властей.
Председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в феврале 2026 года предупредил о готовности Военно-морского флота России ликвидировать возможную морскую блокаду со стороны европейских стран, если дипломатический путь урегулирования не увенчается успехом. Ранее, 25 декабря 2025 года, представитель МИД России Мария Захарова обвинила Швецию в нарушении международного морского права после задержания российского судна Adler, а 7 января 2026 года спецназ ВМС США захватил танкер Marinera в международных водах, подозревая его в нарушении американских санкций.