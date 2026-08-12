Путин пообещал зеркально отвечать на захват российских судов странами ЕС

Россия будет отвечать зеркально на попытки стран Евросоюза захватывать российские торговые суда. Об этом заявил президент Владимир Путин во время завершающей стадии учения Тихоокеанского флота. По его словам, Россия сможет применять ответные меры «в любом месте», в том числе в Тихом океане.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ Президент России Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

«Мы видим, что власти некоторых стран в нарушение международного морского права пытаются ограничить движение судов наших... операторов. Мирных, причем. А недавно додумались до возможности захвата наших судов и продажи награбленного у нас имущества... Если это на практике начнет реализовываться, мы вынуждены будем отвечать зеркально»,— сказал президент.

Владимир Путин назвал действия стран ЕС в отношении российских судов пиратством и разбоем. Россия сама будет определять необходимость ответных мер, добавил он.

Командующий Тихоокеанским флотом (ТОФ) Виктор Лиина отметил, что у России есть «силы для досмотра и задержания судов недружественных государств и их теневого флота». Он добавил, что ТОФ проанализировал маршруты в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По его данным, с 24 апреля по 6 августа 2026 года вдоль островов Южно-Курильской гряды проследовало 1 001 судно. Из них более 370 — под флагами «недружественных государств». ТОФ зафиксировал также более 20 судов Великобритании и девять — Франции.

«При этом государства Запада активно привлекают для перевозки грузов в своих интересах суда, плавающие под флагами третьих стран. По сути, это их теневой флот»,— добавил господин Лиина.

Западные страны периодически сообщают о задержаниях танкеров, которые подозревают в участии в «теневом флоте» России. В июне ЕС разрешили своим военным кораблям в Средиземном море задерживать иностранные танкеры во время операции военно-морских сил Irini. Одним из первых после нововведения задержали танкер South Star по подозрению в перевозке российской нефти. Владимир Путин уже призывал бороться с попытками захвата российских танкеров решительно, «как с пиратами».

Подробнее — в материале «Ъ» «Пираты Средиземного моря».