Кораблям ЕС разрешили задерживать танкеры с российской нефтью в Средиземном море

Страны Евросоюза (ЕС) разрешили своим военным кораблям в Средиземном море задерживать иностранные танкеры, предположительно перевозящие российскую нефть. Об этом заявила глава европейской дипслужбы Кая Каллас по прибытии на встречу министров обороны стран ЕС.

Госпожа Каллас уточнила, что задержания разрешено проводить в рамках операции военно-морских сил ЕС IRINI. «Наша операция IRINI изменила правила боевого применения и теперь начнет задерживать суда. Идея в том, чтобы использовать наилучшие практики, которые применяют разные страны (Европы.— "Ъ")»,— пояснила она (цитата по ТАСС).

Операция ЕС IRINI была развернута в Средиземном море в 2020 году для инспекций торговых судов, чтобы предотвратить незаконные поставки оружия в Ливию.

Весной связанные с западными компаниями танкеры начали сокращать активность на рынке перевозок российских нефтепродуктов после принятия 20-го пакета санкций ЕС. Он включил «основу» для введения запрета на предоставление услуг по перевозке российской нефти, который будет осуществляться в координации с G7.

Подробности — в материале «Ъ» «Танкеры пошли на попятную».