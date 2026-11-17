Один из голов «Водника» в ворота абаканских «Саян» признан судейской ошибкой
Судья ошибочно засчитал один из голов архангельского «Водника» в ворота абаканских «Саян» в матче третьего тура чемпионата российской Суперлиги по хоккею с мячом. Об этом говорится в протоколе экспертно-судейской комиссии Федерации хоккея с мячом России.
«Игрок “Водника” №55 Роман Ананьин оторвал коньки ото льда, сыграл клюшкой выше уровня плеча и забил мяч в ворота “Саян”. Согласно заключению комиссии, взятие ворот следовало отменить и назначить свободный удар в пользу “Саян”»,— сделали вывод эксперты.
В другом эпизоде арбитр также ошибся, не удалив вратаря «Саян» Владислава Атапина, сбившего Романа Ананьина в тот момент, когда мяч уже покинул пределы поля.
По решению комиссии оценки главному судье матча Александру Пронину и его помощнику Алексею Хлебникову были снижены. Кроме того, на них наложили денежные штрафы, «размер которых рассчитывается в процентном соотношении от оплаты судейства за матч».
Как писал «Ъ-Сибирь», состоявшийся в Архангельске 14 ноября матч «Водник» выиграл со счетом 4:2. Спорный гол Роман Ананьин забил в начале второго тайма при счете 3:1.