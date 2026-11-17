Пострадавшую после атаки БПЛА омичку выписали из больницы
Из больницы выписана жительница Омска, которая пострадала при атаке БПЛА на город. «По оценке врачей, ее здоровью и жизни ничего не угрожает»,— сообщил глава региона Виталий Хоценко.
Режим беспилотной опасности на территории Омской области объявляли 11 ноября. Тогда же в связи с этим в Омске отменили первый день юниорского этапа Гран-при России по фигурному катанию «Сердце Сибири».
Аналогичные меры вечером 11 ноября вводились в Новосибирской области. Об отмене действия режима беспилотной опасности губернатор Андрей Травников сообщил утром 12 ноября.