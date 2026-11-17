По данным Объединенного кредитного бюро (БКИ ОКБ), в октябре 2026 года банки выдали 113,71 тыс. автокредитов (+1% к сентябрю). Объем выдач автокредитов достиг рекордных с начала года 190,40 млрд руб. (+6% за месяц). Обеспечил рекордные выдачи сегмент новых авто, где в октябре сразу на 15% выросла средняя сумма кредита, с 1,52 млн до 1,75 млн руб. Этот показатель стал максимальным с начала 2025 года.