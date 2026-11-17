Средняя сумма кредита на новый автомобиль выросла на 15% в октябре
По данным Объединенного кредитного бюро (БКИ ОКБ), в октябре 2026 года банки выдали 113,71 тыс. автокредитов (+1% к сентябрю). Объем выдач автокредитов достиг рекордных с начала года 190,40 млрд руб. (+6% за месяц). Обеспечил рекордные выдачи сегмент новых авто, где в октябре сразу на 15% выросла средняя сумма кредита, с 1,52 млн до 1,75 млн руб. Этот показатель стал максимальным с начала 2025 года.
Одновременно сократился средний срок кредита на новое авто — с 67 до 65 месяцев. Доля кредитов на покупку новых машин составила 67% от общего количества выданных автокредитов и 70% от их объема. В сегменте кредитов на приобретение подержанных авто средний чек, напротив, незначительно снизился в октябре — с 1,536 млн до 1,518 млн руб., а средний срок не изменился.
Рост объемов обеспечил сегмент кредитов на новые автомобили, где из-за исчерпания лимитов льготных программ средний чек вырос на 15% за месяц. Спрос на автомобили в конце года поддержат программы дилеров, ожидания повышения утильсбора и ужесточения регулирования ЦБ с 1 января.