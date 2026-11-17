На балансе российских структур Porsche недвижимость и денежные средства. «Порше Руссланд», согласно отчетности, принадлежит дилерский центр на Ленинградском шоссе площадью более 3 тыс. кв. м, который сдается в аренду дочерней компании — «Порше центр Москва». После прекращения официальных поставок со стороны Porsche в 2022 году «Порше центр Москва» специализируется на продаже автомобилей с пробегом и сервисном обслуживании. «Порше Файнэншл Сервисиз Руссланд» предоставляет консультационные услуги. Как следует из отчетности, у компаний Porsche в России на конец 2025 года более 700 млн руб. денежных средств. По словам источника “Ъ”, на счетах «Порше Руссланд» могут находиться дивиденды, которые компания не смогла вывести после 2022 года.