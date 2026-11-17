Российские подразделения Porsche могут сменить собственника
Арбитражный суд Москвы постановил включить в конкурсную массу Volkswagen AG доли в российских компаниях Porsche — ООО «Порше Руссланд» и ООО «Порше Файнэншл Сервисиз Руссланд», следует из картотеки дел. Как сказано в определении, принятый акт дает основание для государственной регистрации перехода прав на доли в «Порше Руссланд» и «Порше Файнэншл Сервисиз Руссланд» от структур Porsche к должнику — Volkswagen AG.
В отношении Volkswagen AG в России в сентябре 2025 года введена процедура локального банкротства по заявлению АО «Камея». Компания выкупила долг Volkswagen перед автозаводом НАЗ (ранее ГАЗ) в размере 16,9 млрд руб. и €40,05 тыс., возникший из-за разрыва соглашения о контрактной сборке автомобилей Skoda и Volkswagen в Нижнем Новгороде. В Volkswagen AG пытались оспорить уступку долга, указывая, что НАЗ и «Камея» аффилированы и договор цессии служил прикрытием договора дарения, но безуспешно. Сейчас «Камея» и конкурсный управляющий Volkswagen оспаривают сделки по продаже российских активов концерна, включая автозавод в Калуге.
На балансе российских структур Porsche недвижимость и денежные средства. «Порше Руссланд», согласно отчетности, принадлежит дилерский центр на Ленинградском шоссе площадью более 3 тыс. кв. м, который сдается в аренду дочерней компании — «Порше центр Москва». После прекращения официальных поставок со стороны Porsche в 2022 году «Порше центр Москва» специализируется на продаже автомобилей с пробегом и сервисном обслуживании. «Порше Файнэншл Сервисиз Руссланд» предоставляет консультационные услуги. Как следует из отчетности, у компаний Porsche в России на конец 2025 года более 700 млн руб. денежных средств. По словам источника “Ъ”, на счетах «Порше Руссланд» могут находиться дивиденды, которые компания не смогла вывести после 2022 года.