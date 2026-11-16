Подсолнечный шрот — продукция, которая традиционно сильно зависит от экспорта. В ГК «Эфко» говорят, что цены на подсолнечный шрот на внутреннем рынке снизились практически до минимального уровня. За рубеж, по оценке партнера по развитию бизнеса Neo Альбины Корягиной, отправляется 30–35% совокупного объема производства. Источник “Ъ” на рынке масла считает, что для подсолнечного и рапсового шрота доля экспорта достигает не менее 40%, для соевого — 20%. Он говорит, что в сезоне 2025/26 выпуск подсолнечного шрота составил 6,5 млн тонн, 2,5 млн тонн отправились на экспорт. Для рапса значения составили 2,5 млн и 1 млн тонн соответственно.