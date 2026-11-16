ЕС ввел санкции против российских НПЗ, около 50 банков, Ким, Чачавы и Байсарова

Старший юрист Delcredere Артем Касумян обращает внимание на то, что это второй раунд санкций, который ЕС не называет пакетом. По его словам, в каком-то смысле это говорит об отсутствии претензии на масштабность новых мер. Так, отмечает юрист, под санкции попадают относительно небольшие компании, что ставит вопрос о соразмерности ограничений: «Возможно, это повод для них поразмыслить об оспаривании санкций, в том числе и в судебном порядке».