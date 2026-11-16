ЕС ввел санкции против российских НПЗ, около 50 банков, Ким, Чачавы и Байсарова
Новый раунд европейских санкций иллюстрирует меняющиеся подходы ЕС к рестрикциям. С одной стороны, под ограничения теперь попадают небольшие компании и все больше структур из третьих стран, которые ЕС считает причастными к торговле и перевозке российской нефти и нефтепродуктов. С другой, по мнению экспертов, это говорит об отсутствии претензии на масштабность новых мер. Отдельного внимания EC удостоился e-commerce: санкции введены против основателя Wildberries Татьяны Ким и Александра Чачавы, который незадолго до этого перестал контролировать основного акционера Ozon.
ЕС ввел санкции против российских НПЗ, торговцев и перевозчиков нефти и нефтепродуктов из России, около 50 банков, основателей Wildberries и LETA Capital Татьяны Ким и Александра Чачавы, главы наблюдательного совета ГК «БТС-Мост» Руслана Байсарова и т. д. Соответствующий регламент Совета ЕС опубликован 16 ноября. В Совете ЕС сообщили, что новые санкции введены против 12 физлиц и 101 организации за их роль в тех секторах экономики, которые обеспечивают существенный источник дохода для России.
Старший юрист Delcredere Артем Касумян обращает внимание на то, что это второй раунд санкций, который ЕС не называет пакетом. По его словам, в каком-то смысле это говорит об отсутствии претензии на масштабность новых мер. Так, отмечает юрист, под санкции попадают относительно небольшие компании, что ставит вопрос о соразмерности ограничений: «Возможно, это повод для них поразмыслить об оспаривании санкций, в том числе и в судебном порядке».
ЕС вновь вводит ограничения против компаний из третьих стран — ОАЭ, Китая, Омана и Сейшельских Островов, связанных с торговлей российской нефтью и «теневым флотом», говорит юрист White Stone Елизавета Лобутева. По ее словам, это продолжение курса на ограничение работы зарубежных посредников, через которых Россия сохраняет экспортные потоки и получает выручку. Судя по всему, ЕС склонен более активно применять механизм вторичных санкций, используя их экстерриториально, замечает и Артем Касумян.