В Санкт-Петербурге 16 ноября стартовала Всероссийская спартакиада Специальной Олимпиады — соревнования для спортсменов с интеллектуальными нарушениями. В этом году турнир объединил атлетов из 41 региона России. До 20 ноября участники будут состязаться в пауэрлифтинге, боулинге и бочче, в том числе в юнифайд-дисциплинах, где спортсмены с особенностями развития и без них выступают вместе. Как прошли церемония открытия и первые соревнования — в фотогалерее «Ъ-Северо-Запад».