В Москве за неделю до своего 87-летия скончался Михаил Полторанин
Умер Михаил Полторанин — в прошлом близкий соратник первого президента России Бориса Ельцина. Он прошел путь от одного из самых заметных и влиятельных российских политиков начала 1990-х годов до почти полного политического забвения.
Высшей точкой в советской карьере выпускника журфака Казахского госуниверситета Михаила Полторанина был пост главного редактора «Московской правды», который он занял в конце 1986-го по инициативе первого секретаря Московского горкома КПСС Бориса Ельцина. Менее чем через год, после знаменитого октябрьского пленума ЦК, господин Ельцин свою должность потерял. А вскоре уволили и господина Полторанина, который, однако, успел прославиться распространением в самиздате «речи Ельцина на октябрьском пленуме», написанной лично главредом «Московской правды» «по мотивам» реального выступления первого секретаря горкома. Этот документ, выдержанный в весьма резких выражениях, не был точной стенограммой выступления, но поспособствовал росту популярности Бориса Ельцина, а для самого Михаила Полторанина фактически стал началом его политической карьеры.
В последующие пять лет господин Полторанин постоянно находился рядом с Борисом Ельциным. Весной 1989-го он входил в руководство избирательного штаба кандидата в народные депутаты СССР Ельцина, а сам избрался нардепом по квоте Союза журналистов. Вместе с Борисом Ельциным вошел в Межрегиональную депутатскую группу, из которой позже «выросли» многие известные политики первого «ельцинского призыва». В мае—июне 1991 года принимал активное участие в президентской кампании господина Ельцина, а в августе 1991-го работал в штабе обороны Белого дома и активно содействовал выпуску «Общей газеты», учрежденной журналистами 11 изданий, деятельность которых была приостановлена решением ГКЧП.
Летом 1990-го Михаил Полторанин получил пост министра печати и массовой информации РСФСР в правительстве Ивана Силаева, который сохранил и после избрания Бориса Ельцина президентом. В феврале 1992-го к должности министра добавился еще и статус вице-премьера. И даже вынужденный уход осенью того же года с обоих этих постов, ставший следствием нараставшего конфликта между президентом и парламентом, влияния господина Полторанина не ослабил.