В Москве за неделю до своего 87-летия скончался Михаил Полторанин

Высшей точкой в советской карьере выпускника журфака Казахского госуниверситета Михаила Полторанина был пост главного редактора «Московской правды», который он занял в конце 1986-го по инициативе первого секретаря Московского горкома КПСС Бориса Ельцина. Менее чем через год, после знаменитого октябрьского пленума ЦК, господин Ельцин свою должность потерял. А вскоре уволили и господина Полторанина, который, однако, успел прославиться распространением в самиздате «речи Ельцина на октябрьском пленуме», написанной лично главредом «Московской правды» «по мотивам» реального выступления первого секретаря горкома. Этот документ, выдержанный в весьма резких выражениях, не был точной стенограммой выступления, но поспособствовал росту популярности Бориса Ельцина, а для самого Михаила Полторанина фактически стал началом его политической карьеры.