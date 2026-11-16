Николай Масков — уроженец Ростовской области с большим профессиональным опытом в разных отраслях. Он участвовал в специальной военной операции на территории Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, за мужество и самоотверженность удостоен ряда государственных и ведомственных наград.