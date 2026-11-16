Поправки связаны с федеральным законом от 4 августа 2026 года №316-ФЗ, которым введены единые подходы к региональной инвестиционной политике и понятие специализированной организации по работе с инвесторами. В Ростовской области инвестиционная декларация, инвестиционный комитет и агентство уже действуют. Агентство было создано в 2004 году, а его функции сейчас выполняет ассоциация партнеров на основании государственного контракта. 14 ноября проект поддержали комитеты Законодательного собрания по экономической политике и местному самоуправлению. Он должен вступить в силу с 1 марта 2027 года.