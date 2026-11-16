Новый закон изменит порядок сопровождения инвесторов на Дону
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь внес в Законодательное собрание проект поправок в областной закон «Об инвестициях в Ростовской области». Документ меняет правовую модель работы организации, которая привлекает инвесторов и сопровождает проекты, а также закрепляет систему инструментов управления инвестиционной деятельностью. С проектом ознакомился «Ъ-Ростов».
В действующем законе статус агентства инвестиций и развития Ростовской области связан с организацией, с которой регион заключает государственный контракт на привлечение инвестиций и сопровождение проектов по итогам конкурсного отбора. Законопроект предлагает заменить эту конструкцию понятием «региональная специализированная организация по привлечению инвестиций и работе с инвесторами». Ее будет определять правительство области в установленном им порядке. При этом проект не предусматривает ликвидацию действующего агентства или обязательное создание нового юридического лица.
Специализированная организация будет привлекать инвесторов, сопровождать проекты по принципу «одного окна», готовить инвестиционные предложения, консультировать бизнес и помогать с проектной документацией. В ее обязанности также войдут рассмотрение обращений инвесторов, мониторинг сроков ответов региональных властей и выявление системных проблем, требующих изменения нормативных актов. Требования к организации установит правительство. Финансирование предусмотрено в пределах областного бюджета, а отчет о ее деятельности ежегодно будет рассматривать Законодательное собрание.
Кроме того, в областном законе появится отдельная статья о формах и методах государственного регулирования инвестиционной деятельности. Среди них — инвестиционная декларация региона, создание инвестиционного комитета, механизмы обратной связи с инвесторами и мониторинг эффективности этих инструментов. Прямое участие области в инвестиционных проектах будет включать развитие межмуниципальной, социальной и инженерной инфраструктуры, экспертизу проектов, предоставление государственных гарантий на конкурсной основе, а также вовлечение в инвестиционный процесс объектов незавершенного строительства и областной собственности.
Поправки связаны с федеральным законом от 4 августа 2026 года №316-ФЗ, которым введены единые подходы к региональной инвестиционной политике и понятие специализированной организации по работе с инвесторами. В Ростовской области инвестиционная декларация, инвестиционный комитет и агентство уже действуют. Агентство было создано в 2004 году, а его функции сейчас выполняет ассоциация партнеров на основании государственного контракта. 14 ноября проект поддержали комитеты Законодательного собрания по экономической политике и местному самоуправлению. Он должен вступить в силу с 1 марта 2027 года.