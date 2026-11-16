Комитет Госдумы поддержал единоличное рассмотрение жалоб на заочные приговоры

Авторы ссылаются на данные Судебного департамента при ВС, говорящие о том, что число рассматриваемых заочно уголовных дел растет: в 2023 году — 643 дела в отношении 659 лиц, в 2024 году — 869 дел в отношении 902 лиц, в 2025 году — 1233 дела в отношении 1305 лиц.