Комитет Госдумы поддержал единоличное рассмотрение жалоб на заочные приговоры
Комитет Госдумы по уголовному и административному законодательству на заседании 16 ноября рекомендовал палате принять в первом чтении поправки Верховного суда к Уголовно-процессуальному кодексу, передающие на единоличное рассмотрение судьи жалобы на приговоры, вынесенные заочно. Авторы считают, что эта мера позволит снизить нагрузку на судей и аппараты судов.
Законопроект, внесенный в Думу в июне, входит в пакет инициатив по частичному реформированию судебной системы. Верховный суд (ВС) предлагает передать на единоличное рассмотрение судьи жалобы на вынесенные заочно приговоры. Как отмечается в пояснительной записке, поправки направлены на «повышение эффективности уголовного судопроизводства, обеспечение доступности правосудия для участников процесса и оптимизацию служебной нагрузки судей и работников аппаратов судов».
Авторы ссылаются на данные Судебного департамента при ВС, говорящие о том, что число рассматриваемых заочно уголовных дел растет: в 2023 году — 643 дела в отношении 659 лиц, в 2024 году — 869 дел в отношении 902 лиц, в 2025 году — 1233 дела в отношении 1305 лиц.