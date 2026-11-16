Поврежденный обломками БПЛА подъезд дома в Ростове отремонтируют за полгода
В Советском районе Ростова-на-Дону прошла встреча с жильцами дома на Еременко, 98 — того самого, подъезд которого пострадал в результате атаки БПЛА 14 января. По итогам обследований власти представили жителям план восстановления: большую часть поврежденной секции девятнадцатиэтажки решено сохранить, сообщил глава городской администрации Александр Скрябин.
Под снос пойдет только вертикаль однокомнатных квартир с 13 по 19 этаж и технический этаж над ней. Квартиры первых двенадцати этажей, а также трехкомнатные на верхних — от 13 до 19 — удастся отстоять.
Три месяца займет разработка проекта реконструкции, далее — госэкспертиза и получение разрешения на работы. Сами восстановительные работы оценены ориентировочно в шесть месяцев. На период отопительного сезона подъезд законсервируют: конструкции, инженерные системы и квартиры защитят от промерзания до старта работ.
Параллельно продолжается решение жилищного вопроса: собственники восьми из 21 не подлежащего восстановлению помещения уже получили равноценное новое жилье в том же районе — благодаря социально ответственному застройщику. По остальным помещениям работа продолжается.