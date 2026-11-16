КС разъяснил учет завышенных цен на топливо в тарифах
Конституционный суд (КС) признал обоснованным учет в тарифах расходов по сделкам, заключенным по итогам несостоявшихся торгов. Но основания для отказа сохранятся: доказывать экономическую необоснованность цены должен будет регулирующий орган. Поводом к рассмотрению вопроса стал спор структуры «РусГидро» и правительства Магаданской области из-за отказа учитывать в тарифе завышенные цены на уголь. Как считают аналитики, регуляторный контроль закупок топлива в отрасли усилится, а энергокомпании будут более тщательно аргументировать цены в закупках.
КС РФ в постановлении от 12 ноября подтвердил конституционность действующих правил ценообразования в электроэнергетике и теплоснабжении. Согласно его выводам, цены договоров, заключенных при проведении торгов с единственным участником и признанных из-за этого несостоявшимися, могут учитываться в тарифах на электро- и тепловую энергию, если не доказано, что условия торгов препятствовали конкуренции или цена договора существенно завышена по сравнению с ценами, сложившимися на бирже.
Поводом к рассмотрению вопроса стало обращение в КС правительства Магаданской области, которое планировало оспорить нормы ценообразования в электроэнергетике. Они предусматривают, что при определении фактических расходов регулирующий орган использует сведения о ценах из договоров, заключенных по итогам проведения торгов.
Спор между региональным регулятором и «Магаданэнерго» (входит в «РусГидро») развернулся еще в 2024 году. Тогда департамент цен и тарифов Магаданской области при расчете фактических расходов не учел договор на поставку угля, который был заключен «Магаданэнерго» с единственным участником торгов, признанных несостоявшимися из-за отсутствия других заявок. Посчитав цены на уголь завышенными, регулятор в качестве ориентира взял биржевые цены на топливо, поэтому необходимая валовая выручка (НВВ) и тариф для «Магаданэнерго» снизились.