КС разъяснил учет завышенных цен на топливо в тарифах

КС РФ в постановлении от 12 ноября подтвердил конституционность действующих правил ценообразования в электроэнергетике и теплоснабжении. Согласно его выводам, цены договоров, заключенных при проведении торгов с единственным участником и признанных из-за этого несостоявшимися, могут учитываться в тарифах на электро- и тепловую энергию, если не доказано, что условия торгов препятствовали конкуренции или цена договора существенно завышена по сравнению с ценами, сложившимися на бирже.