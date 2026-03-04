Чистая прибыль «Белгородасбестоцемент» упала в 2025 году в 88 раз

Один из крупнейших производителей хризотилцементной продукции в России ПАО «Белгородасбестоцемент» («Белаци») завершил 2025 год с чистой прибылью в 874 тыс. руб., что в 88 раз меньше, чем за предыдущий год (77,1 млн руб.). Выручка предприятия также снизилась, но гораздо менее значительно — на 14%, с 1,7 млрд до 1,5 млрд руб. Это следует из данных бухгалтерской отчетности общества, с которыми ознакомился «Ъ-Черноземье».

Себестоимость продаж «Белаци» на этом фоне сократилась на 5%, с 1,25 млрд до 1,2 млрд руб. Прибыль от продаж общества упала более заметно — на 78%, со 160 млн до 36 млн руб., а прибыль до налогообложения — на 88%, со 105 млн до 13 млн руб.

Активы предприятия в 2025 году выросли на 14%, с 1,6 млрд до 1,8 млрд руб. При этом внеоборотные активы увеличились на 43%, с 564 млн до 805 млн руб., а оборотные сократились на 2%, с 1 млрд до 992 млн руб.

Дебиторская задолженность «Белаци» выросла на 76%, с 61 млн до 106 млн руб. Кредиторская задолженность общества также увеличилась — на 28%, с 334 млн до 426 млн руб.

ПАО «Белгородасбестоцемент» (до мая 2022 года — ОАО) было зарегистрировано в Белгороде в декабре 1992 года. Основной вид деятельности — производство изделий из хризотилцемента и волокнистого цемента. Уставный капитал — 99,8 тыс. руб. Контролируется ПАО «Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат» («Ураласбест»). Генеральным директором является Сергей Коротких.

В апреле 2025 года «Ъ-Черноземье» сообщал, что «Белгородасбестоцемент» решил не выплачивать акционерам дивиденды за 2024 год.

Егор Якимов