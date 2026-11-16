Убыток «Белгородасбестоцемента» за девять месяцев вырос в 4,6 раза
Себестоимость продаж сократилась на 2,2% — с 938,4 млн до 918,1 млн руб. При этом прибыль от продаж выросла на 2,6% — с 27,6 млн до 28,3 млн руб. Это произошло на фоне снижения коммерческих расходов на 8,5% (с 140,2 млн до 128,3 млн руб.) и управленческих на 15,8% (с 94,3 млн до 80 млн руб.).
Дебиторская задолженность компании увеличилась с 98,1 млн до 160,5 млн руб. (+63,6%), кредиторская — снизилась с 426,3 млн до 371,2 млн руб. (-12,9%).
По данным «СПАРК-Интерфакс», ПАО «Белгородасбестоцемент» (до мая 2022 года — ОАО) было зарегистрировано в Белгороде в 1992 году. Основной вид деятельности — производство изделий из хризотилцемента и волокнистого цемента. Уставный капитал составляет 99,8 тыс. руб. Контролируется ПАО «Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат» («Ураласбест»). Генеральным директором является Сергей Коротких.