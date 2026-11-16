Убыток «Белгородасбестоцемента» за девять месяцев вырос в 4,6 раза

Себестоимость продаж сократилась на 2,2% — с 938,4 млн до 918,1 млн руб. При этом прибыль от продаж выросла на 2,6% — с 27,6 млн до 28,3 млн руб. Это произошло на фоне снижения коммерческих расходов на 8,5% (с 140,2 млн до 128,3 млн руб.) и управленческих на 15,8% (с 94,3 млн до 80 млн руб.).