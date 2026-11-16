Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №211/П

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №211/П«Ъ» Газета
Черноземье

Убыток «Белгородасбестоцемента» за девять месяцев вырос в 4,6 раза

ПАО «Белгородасбестоцемент» («Белаци») по итогам января — сентября 2026 года получило убыток в размере 34 млн руб., что в 4,6 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года (7,3 млн руб.). Об этом свидетельствует бухгалтерская отчетность, с которой ознакомился «Ъ-Черноземье». Выручка предприятия снизилась на 3,8% — с 1,2 млрд до 1,15 млрд руб.

Егор Снетков / Коммерсантъ

  • Себестоимость продаж сократилась на 2,2% — с 938,4 млн до 918,1 млн руб. При этом прибыль от продаж выросла на 2,6% — с 27,6 млн до 28,3 млн руб. Это произошло на фоне снижения коммерческих расходов на 8,5% (с 140,2 млн до 128,3 млн руб.) и управленческих на 15,8% (с 94,3 млн до 80 млн руб.).

  • Дебиторская задолженность компании увеличилась с 98,1 млн до 160,5 млн руб. (+63,6%), кредиторская — снизилась с 426,3 млн до 371,2 млн руб. (-12,9%).

По данным «СПАРК-Интерфакс», ПАО «Белгородасбестоцемент» (до мая 2022 года — ОАО) было зарегистрировано в Белгороде в 1992 году. Основной вид деятельности — производство изделий из хризотилцемента и волокнистого цемента. Уставный капитал составляет 99,8 тыс. руб. Контролируется ПАО «Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат» («Ураласбест»). Генеральным директором является Сергей Коротких.

Ранее «Ъ-Черноземье» сообщал, что прибыль «Белгородасбестоцемента» за весь 2025 год сократилась в 88 раз по сравнению с 2024-м — до 874 тыс. руб.

Авторы

  • Алина Морозова