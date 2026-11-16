На Дону предложили списывать транспортные налоговые долги погибших участников СВО и мобилизованных
В Ростовской области задолженность по транспортному налогу предложили признавать безнадежной к взысканию, если она числится за погибшими участниками специальной военной операции и мобилизованными гражданами. Это предусматривает проект областного закона о внесении изменений в региональное законодательство о налогах, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».
Новые основания для списания задолженности распространятся на участников СВО, погибших или умерших в связи с выполнением задач в период спецоперации, а также на мобилизованных граждан, умерших в связи с участием в боевых действиях.
Отдельно предусмотрено списание транспортных налоговых долгов участников СВО и мобилизованных, умерших в течение года после увольнения со службы вследствие ранения, травмы, контузии или заболевания, полученных в период выполнения задач спецоперации.
При этом речь идет о задолженности, которая привела к образованию отрицательного сальдо единого налогового счета налогоплательщика и погашение или взыскание которой оказалось невозможным.
Законопроект также предусматривает дополнительные основания для признания транспортных налоговых долгов безнадежными. В частности, предлагается списывать задолженность умерших граждан, если наследство не было принято в течение трех лет со дня его открытия. Еще одно основание — начисленные до 1 января 2023 года пени при отсутствии недоимки по самому налогу. Кроме того, безнадежной к взысканию предлагается считать задолженность физических лиц в размере до 1 тыс. руб., если истек срок обращения в суд за ее взысканием.
Законопроект внесен губернатором Ростовской области Юрием Слюсарем. Изменения вступят в силу с 1 января 2027 года, но не ранее чем через месяц после официального опубликования закона.