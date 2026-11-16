Законопроект также предусматривает дополнительные основания для признания транспортных налоговых долгов безнадежными. В частности, предлагается списывать задолженность умерших граждан, если наследство не было принято в течение трех лет со дня его открытия. Еще одно основание — начисленные до 1 января 2023 года пени при отсутствии недоимки по самому налогу. Кроме того, безнадежной к взысканию предлагается считать задолженность физических лиц в размере до 1 тыс. руб., если истек срок обращения в суд за ее взысканием.