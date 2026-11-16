На Дону изменят условия предоставления транспортной льготы многодетным семьям
В Ростовской области при предоставлении транспортной налоговой льготы многодетным семьям предложили учитывать детей в возрасте до 23 лет, если они обучаются в образовательных организациях по очной форме. Это предусматривает проект областного закона о внесении изменений в региональное законодательство о налогах, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».
Сейчас региональная льгота распространяется на одного из родителей, опекунов или попечителей, в составе семьи которого есть трое и более несовершеннолетних детей и который проживает с ними совместно. Законопроект уточняет эту категорию, включая в нее детей до 23 лет, продолжающих очное обучение.
Льгота предусматривает освобождение от транспортного налога в отношении одного мотоцикла, мотороллера или легкового автомобиля. Если у налогоплательщика несколько транспортных средств, освобождение предоставляется только по одному из них.
Кроме того, проект предусматривает беззаявительное предоставление транспортной льготы. Налоговая служба будет применять ее на основании сведений, полученных в соответствии с Налоговым кодексом и другими федеральными законами. Такой порядок также предлагается установить для граждан, имеющих в составе семьи ребенка-инвалида.
Законопроект внесен губернатором Ростовской области Юрием Слюсарем. Изменения вступят в силу с 1 января 2027 года, но не ранее чем через месяц после официального опубликования закона.