Сейчас региональная льгота распространяется на одного из родителей, опекунов или попечителей, в составе семьи которого есть трое и более несовершеннолетних детей и который проживает с ними совместно. Законопроект уточняет эту категорию, включая в нее детей до 23 лет, продолжающих очное обучение.