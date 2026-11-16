На Дону расширят круг плательщиков налога на коммерческую недвижимость
В Ростовской области порог площади административно-деловых и торговых центров, а также нежилых помещений, при котором налог на имущество организаций рассчитывается исходя из кадастровой стоимости, предложили снизить с 500 до 300 кв. м. Это предусматривает проект областного закона о внесении изменений в региональное налоговое законодательство, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».
Поправки затронут торговые центры и комплексы, а также нежилые помещения, назначение или фактическое использование которых связано с размещением офисов, торговых объектов, организаций общественного питания и бытового обслуживания. Таким образом, под кадастровый порядок налогообложения попадут объекты меньшей площади, чем предусмотрено действующими нормами.
Законопроект также устанавливает ставки налога на имущество для объектов недвижимости с кадастровой стоимостью свыше 300 млн руб. За исключением торговых центров, для них предлагается установить ставку 2,5%. Для торговых центров и комплексов с такой кадастровой стоимостью предусмотрен переходный период: 2% в 2027 году, 2,2% в 2028-м и 2,5% начиная с 2029 года.
Законопроект внесен губернатором Ростовской области Юрием Слюсарем и подготовлен управлением финансовых ресурсов и налоговой политики регионального правительства. Изменения вступят в силу с 1 января 2027 года, но не ранее чем через месяц после официального опубликования закона.