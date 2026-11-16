Законопроект также устанавливает ставки налога на имущество для объектов недвижимости с кадастровой стоимостью свыше 300 млн руб. За исключением торговых центров, для них предлагается установить ставку 2,5%. Для торговых центров и комплексов с такой кадастровой стоимостью предусмотрен переходный период: 2% в 2027 году, 2,2% в 2028-м и 2,5% начиная с 2029 года.