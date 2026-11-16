Певица RAYE возглавила список номинантов Grammy

У испанки Росалии их на данный момент две, и она может пополнить коллекцию еще девятью. Ее «Lux» оказался одним из самых обсуждаемых альбомов года, на днях она получила сразу 17 наград на церемонии Latin Grammy. На этом фоне грустно выглядит Мадонна. У ее недавнего альбома «Confessions II» была феноменальная промокампания, однако в главной категории ее имени нет. У Мадонны три танцевальные номинации и «Лучшее поп-исполнение дуэтом или группой» за «Bring Your Love» с Сабриной Карпентер.