Певица RAYE возглавила список номинантов Grammy
В Лос-Анджелесе 7 февраля 2027 года на Crypto.com Arena пройдет 69-я церемония вручения Grammy. На этот раз академия рассматривала записи, выпущенные с 31 августа 2025-го по 28 августа 2026-го. Награды вручат в 100 номинациях — это на пять больше, чем год назад.
Главным фаворитом стала исполнительница винтажного R’n’B Рэй, получившая 11 номинаций. Рэй претендует на три из четырех наград в главной категории (General Field): «Альбом года» и «Запись года» за «This Music May Contain Hope» и «Песня года» за «Where’s My Husband!». Пока у Рэй нет ни одной Grammy.
У испанки Росалии их на данный момент две, и она может пополнить коллекцию еще девятью. Ее «Lux» оказался одним из самых обсуждаемых альбомов года, на днях она получила сразу 17 наград на церемонии Latin Grammy. На этом фоне грустно выглядит Мадонна. У ее недавнего альбома «Confessions II» была феноменальная промокампания, однако в главной категории ее имени нет. У Мадонны три танцевальные номинации и «Лучшее поп-исполнение дуэтом или группой» за «Bring Your Love» с Сабриной Карпентер.
По семь номинаций в нынешнем наградном сезоне у Миранды Ламберт, Оливии Родриго, Фиби Бриджерс и Эллы Лэнгли. По шесть получили Бруно Марс, Леон Томас и Оливия Дин. В общем, в основных категориях преобладают женщины, и эта тенденция в целом характерна для 2020-х.
Как всегда, интересно, кого из относительно новых артистов открыли для себя американские академики. В категории «Лучший новый артист» можно обнаружить не только представителей поп-музыки и хип-хопа, но и ажиотажно-востребованные группы Geese и Angine de Poitrine.