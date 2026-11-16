Как устроена власть в России и кто за что отвечает

Сейчас действует переходный период до 1 января 2028 года. В апреле 2026 года этот срок был продлен с 2027-го до 2028 года. До этой даты органы местного самоуправления действуют по прежним правилам, а с 1 января 2028 года вступают в силу положения о новых полномочиях органов местного самоуправления по непосредственному обеспечению жизнедеятельности населения.