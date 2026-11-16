Как устроена власть в России и кто за что отвечает
В Российской Федерации государственная власть разделена на три самостоятельные ветви: законодательную, исполнительную и судебную. Это базовый принцип, зафиксированный в статье 10 Конституции РФ, который обеспечивает баланс полномочий между различными органами управления государством.
Главное
Законодательная власть осуществляется Федеральным Собранием, которое состоит из двух палат: Совета Федерации и Государственной Думы.
Государственная Дума включает 450 депутатов, избираемых на пять лет; порядок их выборов устанавливается федеральными законами.
Помимо принятия федеральных законов, в том числе федерального бюджета, Государственная Дума утверждает по представлению Председателя Правительства кандидатуры его заместителей и федеральных министров (кроме министров обороны, безопасности, внутренних дел, юстиции, иностранных дел, ЧС и общественной безопасности, по которым Совет Федерации проводит консультации), назначает Председателя ЦБ и Уполномоченного по правам человека, объявляет амнистию.
Разделение властей (ст. 10 Конституции РФ) работает как система сдержек и противовесов: каждая ветвь занимается своим делом и при этом контролирует остальные.
Три ветви государственной власти
Власть в Российской Федерации разделена на три самостоятельные ветви: законодательную, исполнительную и судебную, что закреплено в статье 10 Конституции РФ. Такое разделение обеспечивает баланс функций: одна ветвь принимает правила, другая их исполняет, третья разрешает споры и обеспечивает правосудие.
Законодательную власть осуществляет Федеральное Собрание, которое состоит из двух палат: Совета Федерации и Государственной Думы. Государственная Дума включает 450 депутатов, избираемых на пять лет, принимает законы, включая федеральный бюджет, и утверждает по представлению Президента кандидатуру Председателя Правительства.
Совет Федерации одобряет законы, принятые Государственной Думой, и назначает судей высших судов по представлению Президента РФ. Таким образом, верхняя палата выполняет контрольную и согласительную роль в законотворческом процессе, а также участвует в формировании судебной системы.
Прокуратура не относится к числу судов и не осуществляет правосудие. Это единая федеральная централизованная система органов, которая, в частности, надзирает за соблюдением Конституции и исполнением законов.
К федеральным органам исполнительной власти относятся Правительство Российской Федерации во главе с Председателем, а также министерства, федеральные службы и агентства, управляемые Президентом или подведомственные Правительству.
Органы законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны, а сами органы власти делятся на федеральные и региональные.
Конституционный Суд Российской Федерации является высшим судебным органом конституционного контроля, защищающим основы конституционного строя и права человека.
Верховный Суд — высший судебный орган по гражданским, уголовным, административным делам и экономическим спорам, подсудным судам общей юрисдикции и арбитражным судам. Он осуществляет судебный надзор в предусмотренных законом формах и разъясняет вопросы судебной практики. Конституционный Суд занимается конституционным контролем; он не является вышестоящей апелляционной инстанцией для остальных судов.
В систему судов общей юрисдикции входят мировые судьи, районные суды, суды субъектов РФ — в том числе областные, краевые и верховные суды республик, — отдельные апелляционные и кассационные суды, а также военные суды. Экономические споры рассматривают арбитражные суды субъектов, арбитражные апелляционные суды и арбитражные суды округов; существуют и специализированные арбитражные суды. Порядок обжалования зависит от вида дела и от того, какой суд рассмотрел его первым.
Органы местного самоуправления и органы государственной власти входят в единую систему публичной власти в Российской Федерации.
Для осуществления своих полномочий федеральные органы исполнительной власти могут создавать свои территориальные органы и назначать соответствующих должностных лиц.
Также федеральные органы исполнительной власти по соглашению с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации могут передавать им осуществление части своих полномочий.
Федеральное Собрание выступает единым парламентом страны, объединяя в своей структуре две палаты: нижнюю — Государственную Думу и верхнюю — Совет Федерации. В отличие от отдельных палат, которые выполняют специфические функции (принятие законов Думой и их одобрение Советом), парламент как институт является представительным и законодательным органом в целом, обеспечивая целостность законотворческого процесса.
Полномочия президента
Президент РФ является главой государства и обеспечивает согласованное функционирование органов государственной власти. Порядок формирования Правительства определен Конституцией: Президент вносит в Государственную Думу кандидатуру Председателя Правительства (ст. 111), Дума ее утверждает, после чего Президент назначает председателя на должность. После трехкратного отклонения представленных кандидатур президент назначает Председателя Правительства. В этом случае он вправе распустить Государственную Думу и назначить новые выборы. Таким образом, Дума утверждает кандидата, а окончательное кадровое решение принимает Президент.
Формирование состава Правительства включает утверждение заместителей Председателя и федеральных министров. Государственная Дума утверждает эти кандидатуры по представлению самого Председателя Правительства. Однако существует важное исключение: министры, чьи портфели связаны с обороной, безопасностью государства, внутренними делами, юстицией, иностранными делами, предотвращением чрезвычайных ситуаций, ликвидацией последствий стихийных бедствий и общественной безопасностью, проходят процедуру консультаций с Советом Федерации. Это разграничение полномочий позволяет верхней палате парламента влиять на назначение руководителей силовых и правоохранительных ведомств, тогда как остальные министерские посты утверждаются исключительно Думой.
Таким образом, роли разделены так: Президент предлагает кандидатуры, Государственная Дума утверждает Председателя Правительства, его заместителей и большинство министров, а по руководителям ведомств в сферах обороны, безопасности, внутренних дел, юстиции, иностранных дел и по чрезвычайным ситуациям Совет Федерации проводит консультации, после которых Президент назначает. Прямого назначения должностных лиц по этим министерским портфелям верхняя палата не осуществляет.
Судей Конституционного и Верховного судов назначает Совет Федерации по представлению президента. Судей других федеральных судов назначает президент в установленном законом порядке. Для мировых судей предусмотрены два варианта: назначение или избрание законодательным органом субъекта РФ либо избрание населением соответствующего судебного участка. Конкретный порядок устанавливает закон региона.
Если Государственная Дума трижды отклоняет представленные кандидатуры Председателя Правительства, Президент Российской Федерации назначает Председателя Правительства. В этом случае глава государства также наделен правом распустить Государственную Думу и назначить новые выборы.
Аналогичный механизм действует и для формирования состава Правительства: после трехкратного отклонения Думой кандидатур заместителей Председателя и федеральных министров Президент вправе назначить их из числа лиц, представленных Председателем Правительства.
Конституционный статус главы государства определяется не только кадровыми полномочиями. Президент Российской Федерации выступает гарантом Конституции, прав и свобод человека и гражданина. Кроме того, он определяет основные направления внутренней и внешней политики государства в соответствии с Конституцией и федеральными законами.
Как принимают федеральный бюджет
Федеральный бюджет утверждается в форме федерального закона, который проходит установленную процедуру законодательного процесса. Проект бюджета разрабатывает и вносит в Государственную Думу Правительство, которое затем обеспечивает его исполнение и отчитывается перед Думой о его исполнении. Государственная Дума принимает бюджетный законопроект, после чего документ в течение пяти дней передается на рассмотрение Совета Федерации. Обязательное одобрение верхней палатой при этом предусмотрено не для всех законов — о соответствующих категориях речь идет ниже.
Для ряда законов одобрение Совета Федерации обязательно: по бюджету, налогам, вопросам войны и мира, ратификации международных договоров. Остальные принятые Думой законы считаются одобренными, если Совет Федерации не рассмотрел их за 14 дней. Для бюджетных документов одобрение верхней палаты обязательно, что обеспечивает дополнительный контроль за финансовыми решениями государства.
После того как закон принят Государственной Думой и одобрен Советом Федерации, он в течение пяти дней направляется Президенту РФ для подписания и официального обнародования. Эта процедура является завершающим этапом принятия федерального закона.
Правительство РФ выполняет ключевые функции в бюджетном процессе. Оно разрабатывает проект федерального бюджета и представляет его Государственной Думе. После принятия закона Правительство обеспечивает его исполнение, то есть распоряжается средствами в соответствии с утвержденными параметрами.
Правительство также следит за тем, как тратятся бюджетные средства, и представляет Государственной Думе отчет об исполнении бюджета. Таким образом, Правительство выступает как инициатор финансовых решений, так и как орган, обеспечивающий их исполнение и отчетность.
Полномочия Федерации, регионов и муниципалитетов
Разграничение предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и субъектов РФ осуществляется Конституцией РФ, законами, федеративными и иными договорами. Это базовый принцип, определяющий, какие вопросы решаются на федеральном уровне, какие — совместно, а какие остаются в ведении регионов.
На региональном уровне действуют глава региона (губернатор или глава республики), региональный парламент (законодательное собрание или дума), региональное правительство или иной высший исполнительный орган, а также другие органы государственной власти субъекта. Каждый из этих органов выполняет свои функции в рамках единой системы публичной власти.
Местное самоуправление обеспечивает самостоятельное решение населением вопросов местного значения, владение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью. Это закреплено в Главе 8 Конституции РФ и отличает муниципальный уровень от государственной власти.
Органы местного самоуправления могут наделяться законом отдельными государственными полномочиями с передачей необходимых для их осуществления материальных и финансовых средств. В таком случае реализация переданных полномочий подконтрольна государству, что следует из статьи 132 Конституции РФ.
Федеральные органы исполнительной власти по соглашению с органами исполнительной власти субъектов РФ могут передавать им осуществление части своих полномочий, если это не противоречит Конституции Российской Федерации и федеральным законам. Такой механизм позволяет гибко распределять функции между уровнями власти.
Определение ответственного органа за конкретную проблему, например ремонт дороги, зависит от уровня инфраструктуры и принадлежности объекта к федеральной, региональной или муниципальной компетенции. Если улица или объект относятся к региональной инфраструктуре, компетенция может находиться на другом уровне. И наоборот — вопрос местного значения не обязательно нужно направлять губернатору или федеральному министерству.
Сейчас действует переходный период до 1 января 2028 года. В апреле 2026 года этот срок был продлен с 2027-го до 2028 года. До этой даты органы местного самоуправления действуют по прежним правилам, а с 1 января 2028 года вступают в силу положения о новых полномочиях органов местного самоуправления по непосредственному обеспечению жизнедеятельности населения.