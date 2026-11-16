«Салават Юлаев» победил «Адмирал» со счетом 6:5
В матче регулярного чемпионата КХЛ, прошедшем 16 ноября на «Уфа-Арене», уфимский клуб «Салават Юлаев» одержал победу над «Адмиралом» со счетом 6:5.
Хозяева льда открыли счет на 14-й минуте усилиями Данила Алалыкина, а вскоре Александр Жаровский удвоил преимущество команды.
Во второй двадцатиминутке «Салават Юлаев» реализовал большинство, однако «Адмирал» сократил отставание — 3:1.
Третий период отличился частой сменой лидера. Гости смогли сравнять счет — 3:3. После того как Мэттью Маджио вновь вывел «юлаевцев» вперед, «Адмирал» быстро восстановил равновесие и даже захватил инициативу. На 53-й минуте Данил Алалыкин снова сравнял счет, забросив шайбу с неудобной позиции, — 5:5.
Решающий момент наступил на 57-й минуте. Вадим Шипачев забил победный гол после отскока от штанги от броска Ярослава Цулыгина.