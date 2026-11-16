«Салават Юлаев» победил «Адмирал» со счетом 6:5

Третий период отличился частой сменой лидера. Гости смогли сравнять счет — 3:3. После того как Мэттью Маджио вновь вывел «юлаевцев» вперед, «Адмирал» быстро восстановил равновесие и даже захватил инициативу. На 53-й минуте Данил Алалыкин снова сравнял счет, забросив шайбу с неудобной позиции, — 5:5.