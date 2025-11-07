Поп-лингвистика

Флагман современной городской поп-музыки — испанская певица Росалия выпустила четвертый студийный альбом «Lux», в котором снова продемонстрировала умение смешивать самые разные музыкальные фактуры. На этот раз Росалия обратилась к собственному музыкальному бэкграунду. «Lux» послушал Игорь Гаврилов.

Росалия (Росалия Вила Тобелья) — такой же символ Испании XXI века, как сериал «Бумажный дом», и такой же полноправный посол Каталонии в остальном мире, как Ламин Ямаль. Но Испания не законодательница мод в поп-музыке, как Швеция или Франция. На мировой арене Росалия отдувается практически одна за всю страну. Ее коллеги-соотечественники интересны в основном только дома.

Когда Росалия выпустила альбом «El Mar Querer» (2018), разговор о ней отталкивался от ее локальных достижений — шесть номинаций на Latin Grammy и непременное упоминание фламенко в рецензиях. Притом внутри Испании Росалия проходила по части «альтернативы». Несмотря на автотюн и современную работу с семплами, в песнях Росалии все равно задавала тон европейская мелодика. Предыдущий альбом «Motomami» (2022) Росалия выпустила в статусе лауреата американской, а не латинской Grammy. В тот же период она записала ремикс на хит The Weekend «Blinding Lights», а также сотрудничала с Трэвисом Скоттом, Дэдди Янки, Аркой, Джеймсом Блейком и Дэниелом Лопатиным. Девочка, которая пела в барах бандитского района Раваль, стала диктовать моду.

Росалия была настолько желанна во всем мире, что казалось, новый материал она будет выпускать с частотой стука кастаньет. Но она взяла передышку и вернулась с альбомом, заслуживающим самого пристального внимания.

«Berghain», первый же сингл, предшествовавший выходу нового альбома Росалии «Lux», включал гостевое участие американо-итальянского звукового экспериментатора Ива Тумора и кумира Росалии — исландской певицы Бьорк. Певцам аккомпанировал Лондонский симфонический оркестр, а первые строки песни по-немецки исполнил хор («Berghain» — название известнейшего немецкого рейв-клуба). В клипе «Berghain» Росалия пела в комнате, в которой было не протолкнуться от оркестрантов-струнников, потом вместе с ними перемещалась в ювелирный магазин и в варшавский автобус — клип снимали в Польше.

Росалия резко обозначила свой переход от арт-урбанистики, свойственной периоду альбома «Motomami», к своему классическому бэкграунду: альбом «El Mar Querer» был ее выпускной работой в Высшей школе музыки Каталонии, и она закончила ее с отличием.

В песне «Berghain» хоровое вступление сменяется оркестровым фрагментом, за ним следует вокальная часть в традициях классической испанской эстрады, а за ней — воздушный фрагмент Бьорк (в клипе ее голосом поет птичка) и театрально пафосные фразы Тумора. И вот такая песня мгновенно заняла первое место в официальном испанском чарте, подвинув международных звезд.

Оглушительно необузданный «Lux» в первые же часы после выхода успел получить самые восторженные оценки даже от признанных скептиков и снобов вроде обозревателей ресурса Pitchfork. Они пишут: «"Lux" — это не машина для получения дофамина, как "Motomami", альбом вознаграждает слушателей, жаждущих от поп-исполнителей большего: больше чувств, больше риска».

В «Lux» много оркестровых струнных, много оперного сопрано, но это не опера. Росалия записала песни, близкие к испанской эстрадной традиции, поместила свою лирическую героиню на улицы каталонских городов и даже подключила кастаньеты, но это не «испанский» альбом. В текстах песен присутствуют слова из 13 языков. «Lux» — это пример того, как артист может оставаться интернациональной звездой, оперируя национальным инструментарием.

Уже упомянутая Бьорк прошла тот же путь: найдя собственный музыкальный стиль в самом начале сольной карьеры, поочередно прививала ему то urban-стайл, то мюзикл, то авангардную электронику и в итоге пришла к широкой палитре с акцентом на оркестровые инструменты, но и со всем багажом знаний о мелкодисперсном семплировании, академическом авангарде и всяческих атональных гармониях. Пела по-английски, но это был очень исландский английский.

Ядро альбома «Lux» — песни «Mundo Nuevo», «De Madruga» и «Dios Es Un Stalker». В них городская испанская традиция, оркестровая эстрада и современный звук сошлись в идеальных пропорциях. Если случайно услышать их в баре или наткнуться на радиоволне, то сразу и не поймешь, в каком году, а то и в каком веке они написаны. Но спустя минуту уже отдаешь должное дерзкой каталонке из сердца 2020-х, способной смешивать стили так, как они смешаны в ее крови. К радости всего мира.