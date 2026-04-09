Жаба в горошек

Группа Angine De Poitrine из Квебека выпустила второй альбом, подлив масла в огонь собственной вирусной популярности. О феномене дуэта размышляет Игорь Гаврилов.

Костюмы и занавес в горошек — не менее важная часть феномена Angine De Poitrine, нежели сложные партии микротональной гитары

Фото: @anginedepoitrine Костюмы и занавес в горошек — не менее важная часть феномена Angine De Poitrine, нежели сложные партии микротональной гитары

«Посмотрите, что творят эти странные чуваки!» — именно такая реакция сопровождает видеоролики канадской группы Angine De Poitrine, которые стали вирусными после публикации ее выступления на сиэтлской радиостанции KEXP. Этим видео восхищается лидер Foo Fighters Дейв Грол в интервью для подкаста Logan Sounds Off.

Его пытается осмыслить в своем YouTube-шоу лидер The Darkness Джастин Хоукинс (но все время сбивается на смех). Популярный видеоблогер Рик Беато, обычно разбирающий по косточкам песни больших звезд, разводит руками в своем новом видео: «Я не знаю, как объяснить феномен этой группы, но могу сказать, что получаю примерно 25 писем в день с просьбами о ней рассказать. Что ж, это и правда невероятно круто».

На русский язык название дуэта Angine De Poitrine принято переводить как «грудная жаба». В нем есть барабанщик и гитарист. Гитарист играет на инструменте с двумя грифами.

Нижняя его часть представляет собой бас-гитару. Верхняя — это электрогитара с укороченным грифом, которой музыка Angine De Poitrine обязана определением «микротональная». То есть каждый лад обычной гитары разделен на два, и, соответственно, соседние лады разделяет не полутон, а два полутона.

И здесь стоит добавить, что важной частью музыкальной ткани Angine De Poitrine являются луперы, то есть семплеры, закольцовывающие звук при нажатии педали. Это устройство — не новинка, в мейнстриме его использует, например, Эд Ширан. Но музыка Angine De Poitrine гораздо сложнее в ритмическом отношении. Музыкальные обозреватели YouTube посвящают отдельные ролики исследованию ритмической структуры песен.

У Angine De Poitrine только что вышел новый альбом «Vol. II". Часть опубликованных на нем песен знакомы публике как раз по эфиру на KEXP. В британском списке самых популярных альбомов он пока на 44-м месте, и никто не ждет, что по итогам первой недели продаж он вскочит на вершину. Странно, что в чартах вообще зафиксирован инструментальный альбом. Не считать же вокалом хрипы и вскрики, изредка издаваемые этими артистами.

Сама эта музыка стилистически ближе всего к понятию math-рок, то есть «математически просчитанный» рок со сложным ритмом. И при этом треки у Angine De Poitrine очень заразительные.

Если пытаться описать эту музыку в более-менее доступных категориях, то это как будто Red Hot Chili Peppers устроили джем вместе с Фрэнком Заппой.

Визуальная сторона Angine De Poitrine не имеет аналогов на сегодняшней сцене. Лица артистов скрыты под колпаками-масками. У гитариста это белая перевернутая пирамида в крупный черный горох с длинным свисающим носом. У барабанщика — черный высокий цилиндр в белый горох, что-то вроде дадаистского водолазного шлема, и тоже с носом.

Где-то под колпаками прячутся прорези для глаз. Тела полностью закрыты черно-белыми костюмами в горошек, но ступни босы и выкрашены белой краской. Причем у человека, играющего на гитаре, есть дреды, и вообще есть подозрение, что это вовсе даже не гитарист, а гитаристка. Сцена в обязательном порядке затянута тканью в непременный горошек.

Это не стадионная группа, и вряд ли ею будет, но на их концерты в клубах билеты проданы до конца года. И, судя по видеороликам, у них есть еще и обязательные концертные ритуалы. Например, приветствие, когда музыканты складывают из пальцев перевернутую пирамиду. Или волнообразные движения рук между песнями (как в балете или брейк-дансе), которые радостно подхватывают зрители.

Кто прячется за псевдонимами Khn de Poitrine и Klek de Poitrine — неизвестно. Поначалу была только информация о том, что оба музыканта на сцене уже 20 лет, но у них никогда не было успешных проектов.

Все эти годы они оттачивали свое мастерство, а теперь нашли для него востребованную форму. Теперь еще есть версия, что это некая прогрессив-роковая группа Crown Lands, которая никогда не выступает одновременно с Angine De Poitrine.

В любом случае Angine De Poitrine — не первые, кто выступают в масках, достаточно вспомнить The Residents или более молодых Glass Beams. А эксперименты в области math-рока и краут-рока имеют огромную историю.

Важно, что Angine De Poitrine появились в нужный момент. В момент, когда стало казаться, что искусственный интеллект может полностью взять на себя производство музыки. Да, нейросеть может придумать «микротональную рок-песню с фанковым басом» или сочинить имидж для артистов, «продолжающих традиции дадаизма и The Residents».

Все составные части феномена Angine De Poitrine известны и воспроизводимы. Но вот собрать из них нечто абсолютно бредовое и при этом идеальное с исполнительской точки зрения — на такое способен только человек.

На данном этапе и на данном участке культуры мы нейросеть победили.