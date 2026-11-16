В Уфе с экс-сотрудника ГИБДД взыскали около 190 тысяч рублей

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, ранее экс-сотрудника ГАИ признали виновным в мошенничестве (ст. 159 УК РФ). Как было установлено в суде, за 190 тыс. руб. он внес ложные сведения в специальную программу, из-за чего нарушитель не был лишен водительских прав.