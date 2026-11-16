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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №211/П«Ъ» Газета
Башкортостан

В Уфе с экс-сотрудника ГИБДД взыскали около 190 тысяч рублей

Бывший главный инспектор Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения Госавтоинспекции Башкирии должен выплатить около 190 тыс. руб. по иску прокурора Калининского района Уфы.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, ранее экс-сотрудника ГАИ признали виновным в мошенничестве (ст. 159 УК РФ). Как было установлено в суде, за 190 тыс. руб. он внес ложные сведения в специальную программу, из-за чего нарушитель не был лишен водительских прав.

Авторы

  • Майя Иванова