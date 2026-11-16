Эстония намерена закрыть три пункта пропуска на границе с Россией с 1 декабря

Власти Эстонии намерены с 1 декабря закрыть три пункта пропуска на границе с Россией — в Нарве, Лухамаа и Койдуле. Об этом 16 ноября заявил министр иностранных дел страны Маргус Цахкна. По его словам, такая мера должна снизить возможности для предполагаемых враждебных действий и усилить контроль за соблюдением санкций.