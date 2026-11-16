Эстония намерена закрыть три пункта пропуска на границе с Россией с 1 декабря
Власти страны считают, что мера позволит усилить контроль за соблюдением санкций
Власти Эстонии намерены с 1 декабря закрыть три пункта пропуска на границе с Россией — в Нарве, Лухамаа и Койдуле. Об этом 16 ноября заявил министр иностранных дел страны Маргус Цахкна. По его словам, такая мера должна снизить возможности для предполагаемых враждебных действий и усилить контроль за соблюдением санкций.
В публикации в соцсети X глава эстонского МИД сослался на «весомые доказательства» причастности России к недавней попытке диверсии на предприятии по производству разведывательных и ударных беспилотников в Виимси неподалеку от Таллина. По версии эстонских следственных органов, восемь задержанных граждан Латвии намеревались проникнуть на территорию завода, чтобы устроить взрывы и поджог.
«Закрытие пограничных пунктов пропуска снизит возможности России для проведения враждебных действий в Эстонии и усилит наши меры по предотвращению обхода санкций»,— написал господин Цахкна.
Он также сообщил, что проинформировал о планируемых ограничениях коллег из Финляндии, Латвии и Литвы.
Дальнейшие меры в отношении России министр намерен обсудить 16 ноября на встрече глав МИД стран Евросоюза в Брюсселе.
При этом глава МВД Эстонии Игорь Таро сообщил, что провел консультации с премьер-министром Кристеном Михалом и собирается внести на рассмотрение правительства предложение о закрытии границы. Окончательное решение о том, будет ли мера временной или постоянной, планируется принять после возвращения премьера из США в конце недели.