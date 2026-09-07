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Гэри Олдман заявил, что актера на роль Джеймса Бонда уже выбрали

Британский актер Гэри Олдман заявил, что продюсеры уже приняли решение о том, кто будет играть Джеймса Бонда в новом фильме франшизы. Об этом актер сказал в интервью канадскому телеканалу Global Television Network.

Джек Лауден

Джек Лауден

Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press

Джек Лауден

Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press

Актер надеется, что следующим Джеймсом Бондом станет Джек Лауден, его партнер по сериалу «Медленные лошади». «Ходили слухи, что он вошел в шорт-лист. И мы скоро все узнаем, не так ли? Потому что они уже сделали выбор, но пока не объявили»,— рассказал Гэри Олдман, отметив, что считает Джека Лаудена идеальным преемником Дэниела Крейга.

RadioTimes отмечает, что из интервью неясно, руководствуется ли господин Олдман просто интуицией или же он действительно получил инсайдерскую информацию из киноиндустрии. На прошлой неделе появилась информация о том, что всем актерам, вошедшим в шорт-лист, уже отправлены предварительные контракты для обсуждения.

В конце августа американские СМИ сообщали, что продюсеры франшизы сократили список потенциальных исполнителей роли Джеймса Бонда до шести актеров. Среди них — Джек Лауден, Каллум Тернер, Джейкоб Элорди, Пол Мескал, Харрис Дикинсон и Джек Бартон.

Алена Миклашевская

Фотогалерея

Кого называли в числе кандидатов на роль агента 007

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Идрис Эльба

Идрис Эльба

Фото: Mina Kim / Reuters

Том Холланд

Том Холланд

Фото: Joel C Ryan / Invision / AP

Харрис Дикинсон

Харрис Дикинсон

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Джейкоб Элорди

Джейкоб Элорди

Фото: Jordan Strauss / Invision / AP

Тимоти Шаламе

Тимоти Шаламе

Фото: Carlos Barria / Reuters

Остин Батлер

Остин Батлер

Фото: Katie Collins / Reuters

Глен Пауэлл

Глен Пауэлл

Фото: Mike Blake / Reuters

Том Харди

Том Харди

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Каллум Тернер

Каллум Тернер

Фото: Willy Sanjuan / Invision / AP

Генри Кавилл

Генри Кавилл

Фото: Steve Marcus / Reuters

Аарон Тейлор-Джонсон

Аарон Тейлор-Джонсон

Фото: Chris J. Ratcliffe / Reuters

Джек Лауден

Джек Лауден

Фото: Phil Noble / Reuters

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Идрис Эльба

Фото: Mina Kim / Reuters

Том Холланд

Фото: Joel C Ryan / Invision / AP

Харрис Дикинсон

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Джейкоб Элорди

Фото: Jordan Strauss / Invision / AP

Тимоти Шаламе

Фото: Carlos Barria / Reuters

Остин Батлер

Фото: Katie Collins / Reuters

Глен Пауэлл

Фото: Mike Blake / Reuters

Том Харди

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Каллум Тернер

Фото: Willy Sanjuan / Invision / AP

Генри Кавилл

Фото: Steve Marcus / Reuters

Аарон Тейлор-Джонсон

Фото: Chris J. Ratcliffe / Reuters

Джек Лауден

Фото: Phil Noble / Reuters

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