Гэри Олдман заявил, что актера на роль Джеймса Бонда уже выбрали

Британский актер Гэри Олдман заявил, что продюсеры уже приняли решение о том, кто будет играть Джеймса Бонда в новом фильме франшизы. Об этом актер сказал в интервью канадскому телеканалу Global Television Network.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джек Лауден

Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press Джек Лауден

Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press

Актер надеется, что следующим Джеймсом Бондом станет Джек Лауден, его партнер по сериалу «Медленные лошади». «Ходили слухи, что он вошел в шорт-лист. И мы скоро все узнаем, не так ли? Потому что они уже сделали выбор, но пока не объявили»,— рассказал Гэри Олдман, отметив, что считает Джека Лаудена идеальным преемником Дэниела Крейга.

RadioTimes отмечает, что из интервью неясно, руководствуется ли господин Олдман просто интуицией или же он действительно получил инсайдерскую информацию из киноиндустрии. На прошлой неделе появилась информация о том, что всем актерам, вошедшим в шорт-лист, уже отправлены предварительные контракты для обсуждения.

В конце августа американские СМИ сообщали, что продюсеры франшизы сократили список потенциальных исполнителей роли Джеймса Бонда до шести актеров. Среди них — Джек Лауден, Каллум Тернер, Джейкоб Элорди, Пол Мескал, Харрис Дикинсон и Джек Бартон.

Алена Миклашевская