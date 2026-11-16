Олег Зацепин покинул пост главы тамбовского управления МЧС

Олег Зацепин проработал в системе МЧС с 2000 года, а тамбовское управление возглавлял с июля 2015 года. Он родился в 1967 году в Тамбовской области, в 1990 году окончил Тамбовское высшее военное командное училище химической защиты имени Подвойского. С 2000 по 2002 год работал начальником отдела радиационной, химической и биологической защиты главного управления по делам ГО и ЧС Еврейской автономной области, с 2002 по 2011 год «занимал руководящие должности» в главном управлении МЧС по Калужской области. В 2009 году господин Зацепин окончил Северо-Западную академию госслужбы. С 2011 года был первым замначальника ГУ МЧС по Калужской области.