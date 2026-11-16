Олег Зацепин покинул пост главы тамбовского управления МЧС
Должность начальника главного управления МЧС по Тамбовской области покинул Олег Зацепин, занимавший ее 11 лет. Информацию подтвердили «Ъ-Черноземье» в пресс-службе ведомства, отметив, что господин Зацепин ушел на пенсию.
Кто займет пост главы управления после него, там не уточнили: «Официально пока документов никаких нет». По данным местного издания «ПроТамбов», преемником господина Зацепина может стать Илья Жильцов. Сейчас он работает заместителем начальника главного управления МЧС по Ивановской области, а также является главным государственным инспектором региона по пожарному надзору.
На сайтах региональных управлений МЧС уже произошли изменения: профиль Олега Зацепина удален с тамбовского ресурса, как и страница потенциального преемника на ивановском сайте.
Олег Зацепин проработал в системе МЧС с 2000 года, а тамбовское управление возглавлял с июля 2015 года. Он родился в 1967 году в Тамбовской области, в 1990 году окончил Тамбовское высшее военное командное училище химической защиты имени Подвойского. С 2000 по 2002 год работал начальником отдела радиационной, химической и биологической защиты главного управления по делам ГО и ЧС Еврейской автономной области, с 2002 по 2011 год «занимал руководящие должности» в главном управлении МЧС по Калужской области. В 2009 году господин Зацепин окончил Северо-Западную академию госслужбы. С 2011 года был первым замначальника ГУ МЧС по Калужской области.
В апреле «Ъ-Черноземье» также сообщал, что временно исполняющим обязанности начальника ГУ МЧС России по Курской области назначен полковник внутренней службы Иван Старовойт.