Ромелу Лукаку завершил карьеру в сборной Бельгии
футбол
Лучший бомбардир в истории сборной Бельгии Ромелу Лукаку завершил карьеру в национальной команде. Об этом футболист написал на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).
«За эти 16 лет я отдал национальной сборной все, что мог. Я испытал, пожалуй, весь спектр возможных эмоций. Мне довелось играть с потрясающими партнерами по команде, которым я всегда буду благодарен. Спасибо бельгийским болельщикам за поддержку, которую они оказывали нашей команде»,— сказал футболист. Он отметил, что был горд представлять страну на четырех чемпионатах мира и трех чемпионатах Европы.
За национальную команду форвард провел 135 матчей, в которых забил 94 мяча и отдал 20 голевых передач. Вместе со сборной он стал бронзовым призером чемпионата мира 2018 года, который проходил в России.
На клубном уровне Ромелу Лукаку выступает за турецкий «Фенербахче». Ранее он представлял бельгийский «Андерлехт», английские «Вест Бромвич», «Челси», «Эвертон», «Манчестер Юнайтед», итальянские «Наполи», «Интер» и «Рому».
Газета «Коммерсантъ» №212от 17.11.2026, стр. 12