«За эти 16 лет я отдал национальной сборной все, что мог. Я испытал, пожалуй, весь спектр возможных эмоций. Мне довелось играть с потрясающими партнерами по команде, которым я всегда буду благодарен. Спасибо бельгийским болельщикам за поддержку, которую они оказывали нашей команде»,— сказал футболист. Он отметил, что был горд представлять страну на четырех чемпионатах мира и трех чемпионатах Европы.