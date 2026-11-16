Верховный суд объяснил, где рассматривать дело о банкротстве гражданина

В деле Михаила Слипенчука нижестоящие суды не учли обстоятельства, указывающие на его реальное место жительства и центр основных экономических интересов в столице, отметил ВС. Предприниматель работает в Москве, здесь же зарегистрированы и функционируют многочисленные подконтрольные ему компании. Такую активную деятельность физически нельзя вести, проживая на значительном удалении от столицы, подчеркнула экономколлегия. Кроме того, в иных судебных спорах господин Слипенчук сам указывал московский адрес, а в 2022 году суд уже признавал его прописку в другом регионе (тогда в Бурятии) формальной. ВС также обратил внимание, что бизнесмен не представил доказательств своего фактического проживания в ЕАО.