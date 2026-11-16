Верховный суд объяснил, где рассматривать дело о банкротстве гражданина
Верховный суд РФ (ВС) не разрешил бывшему депутату Госдумы, предпринимателю Михаилу Слипенчуку перенести дело о его банкротстве по месту регистрации гражданина — в Еврейскую автономную область (ЕАО). В рамках этого кейса экономколлегия ВС дала разъяснения о том, как определять подсудность дела о несостоятельности гражданина.
В июне 2025 года суд взыскал с Михаила Слипенчука 1,88 млрд руб. по поручительству за обязательства Александра Тер-Аванесова перед ПСБ. Банк смог получить от господина Слипенчука лишь 1,36 млн руб., поэтому в марте 2026 года кредитор инициировал дело о его банкротстве в Москве. Но по ходатайству должника суды передали дело в ЕАО, в этом регионе должник зарегистрирован с сентября 2023-го. ПСБ обжаловал эти решения в ВС, настаивая на формальном характере регистрации (см. “Ъ” от 2 ноября 2026 года).
Экономколлегия ВС поддержала кредитора и отменила решения нижестоящих судов, следует из мотивированного определения. По общему правилу, указал ВС, предполагается, что гражданин проживает по месту регистрации. Но кредитор может опровергнуть эту презумпцию, доказав, что сведения регистрационного учета «не отражают реальное положение дел». В таком случае, согласно решению, банкротное дело должно рассматриваться по фактическому месту жительства. Этот подход позволяет сократить финансовые и организационные издержки участников процесса, пояснила коллегия.
В деле Михаила Слипенчука нижестоящие суды не учли обстоятельства, указывающие на его реальное место жительства и центр основных экономических интересов в столице, отметил ВС. Предприниматель работает в Москве, здесь же зарегистрированы и функционируют многочисленные подконтрольные ему компании. Такую активную деятельность физически нельзя вести, проживая на значительном удалении от столицы, подчеркнула экономколлегия. Кроме того, в иных судебных спорах господин Слипенчук сам указывал московский адрес, а в 2022 году суд уже признавал его прописку в другом регионе (тогда в Бурятии) формальной. ВС также обратил внимание, что бизнесмен не представил доказательств своего фактического проживания в ЕАО.