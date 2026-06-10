Домашние аресты вышли боком

В Краснодаре началось рассмотрение уголовного дела в отношении бывших председателя Ленинского райсуда Ростова-на-Дону Алексея Куделина, районного прокурора Романа Агапова и адвоката Виталия Проскурякова по обвинению в коррупции. По данным следствия, Алексей Куделин вместе с тогдашним председателем облсуда Еленой Золотаревой получили в общей сложности 17 млн руб. за то, что отправляли фигурантов уголовных дел под домашний арест.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

На первом судебном заседании в Октябрьском райсуде Краснодара прокурор Наталья Касьянова зачитала обвинительное заключение, из которого следует, что экс-председателю Ленинского райсуда Ростова-на-Дону Алексею Куделину вменяют в вину четыре эпизода получения особо крупных взяток в составе группы лиц. Сообщницей Куделина следствие считает бывшего председателя Ростовского облсуда Елену Золотареву, ее дело выделено в отдельное производство.

По версии обвинения, Куделин и Золотарева поделили между собой незаконное вознаграждение в общей сложности на 17 млн руб. Какую сумму получил каждый, в обвинительном заключении не указано.

Три эпизода взяток, которые были предъявлены Алексею Куделину, относятся к расследованию уголовного дела об изготовлении и сбыте поддельных платежных карт или средств оплаты (ч. 1 ст. 187 УК РФ).

В декабре 2022 года в Ростове по подозрению в совершении этого преступления были задержаны местные жители Миронов и Еременко, а в марте 2023 года — гражданин Матвеев. Каждый раз следствие обращалось в Ленинский райсуд Ростова с ходатайством об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

По версии обвинения, в этой ситуации к председателю райсуда Алексею Куделину три раза обращался некий неустановленный гражданин, который просил обеспечить задержанным домашний арест. За каждое решение об избрании более мягкой меры пресечения посредник обещал 5 млн руб. Также он просил Алексея Куделина воспрепятствовать отмене решения о домашнем аресте в апелляции в случае обжалования прокуратурой.

По данным обвинения, Куделин каждый раз сообщал о предложении Елене Золотаревой. Получив одобрение Золотаревой, Куделин убедил судей Ленинского райсуда отправить Миронова, Еременко и Матвеева под домашний арест.

Еще по одному эпизоду уголовного преследования Алексея Куделина привлечены бывший прокурор Октябрьского района Ростова-на-Дону Роман Агапов, которому предъявлено обвинение в передаче взятки, и адвокат Виталий Проскуряков, обвиняемый в посредничестве.

По версии обвинения, в январе 2023 года Роман Агапов узнал, что его друг Мельников задержан по подозрению в мошенничестве и может быть помещен в следственный изолятор. Желая избежать такого развития событий, Агапов обратился к знакомому адвокату Проскурякову с предложением дать взятку сотруднику суда за избрание более мягкой меры пресечения. Виталий Проскуряков обратился к Алексею Куделину, с которым у него были доверительные отношения.

Как и в случае с арестом троих фигурантов дела о подделке документов, Алексей Куделин согласовал свои действия с Еленой Золотаревой, утверждает обвинение. Узнав о том, что решение вопроса будет стоить 2 млн руб., Агапов рассказал об этом жене задержанного и предложил ей взять у него взаймы половину суммы. Посредник Проскуряков передал деньги судье Куделину, а тот убедил одного из судей Ленинского райсуда вынести нужное решение. В итоге Мельников оказался под домашним арестом, а судьи Куделин и Золотарева поделили взятку, утверждает обвинение.

Выслушав обвинительное заключение, Алексей Куделин заявил, что не признает вину, и обратил внимание на то, что в деле много неустановленных обстоятельств и лиц.

Агапов и Проскуряков признали вину частично: они подтвердили, что упомянутые в деле события происходили, но не согласились с формулировками и квалификацией обвинения.

Елена Золотарева, занимавшая должность председателя Ростовского областного суда с 2020 по 2023 год, в декабре прошлого года была признана виновной в получении взяток на сумму более 20 млн руб. за вынесение решений по уголовным и гражданским делам. Экс-судью приговорили к 15 годам колонии, кроме того, у Золотаревой конфисковали квартиры, автомобили, денежные средства и большое количество драгоценностей.

Анна Перова, Краснодар