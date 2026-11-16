Открывая 15 ноября саммит АСЕАН, проходящий под девизом «Вместе навстречу нашему будущему», президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший был вынужден признать, что конфликт на Ближнем Востоке стал серьезным вызовом для государств Юго-Восточной Азии, нарушив транспортное сообщение и жизненно важные поставки энергоносителей и продовольствия, в связи с чем само проведение саммита АСЕАН оказалось под вопросом. Как сообщила японская газета Nikkei, многие страны региона сильно зависят от поставок с Ближнего Востока, в первую очередь через Ормузский пролив, и при этом не имеют достаточных стратегических запасов нефти: у Филиппин этих запасов хватает на 15–30 дней, а у Индонезии — на период от 14 до 23 дней.