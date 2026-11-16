Чья Азия
США и Китай оспаривают лидерство в регионе на саммите АСЕАН
На Филиппинах проходит 49-й саммит АСЕАН, участие в котором 17 ноября, перед визитом в КНР на саммит АТЭС, примет президент США Дональд Трамп. Встречи в Маниле продолжают борьбу за лидерство в регионе, которую ведут США и Китай. Пекин делает ставку на переживающие бум торгово-экономические связи с АСЕАН. В свою очередь, Вашингтон поддерживает призыв государств региона обеспечить безопасность судоходства в условиях их территориальных споров с Китаем и призывает их присоединиться к созданной США глобальной коалиции Pax Silica по обеспечению экономической безопасности в эпоху искусственного интеллекта.
Завершающий год председательства Филиппин в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии 49-й саммит АСЕАН проходит с 15 по 17 ноября в Маниле и включает в свою программу помимо общения глав государств и правительств стран региона многочисленные отдельные встречи на полях форума.
Среди них — 21-й Восточноазиатский саммит, в котором участвуют страны АСЕАН и их партнеры, а также серия мини-саммитов в формате «АСЕАН плюс один» с ключевыми партнерами по диалогу — Китаем, США, Россией, Индией, Японией, Южной Кореей, Австралией, Новой Зеландией.
Кроме того, в заключительный день саммита пройдет встреча «АСЕАН плюс три» Китая, Японии и Южной Кореи.
Российскую делегацию на Восточноазиатском саммите 17 ноября возглавит глава МИД РФ Сергей Лавров. В тот же день Манилу посетит президент США Дональд Трамп, для которого визит на Филиппины станет первым пунктом его азиатского турне перед саммитом АТЭС в Китае (18–19 ноября).
Демонстрацией того, что саммит АСЕАН выйдет далеко за рамки традиционной региональной повестки, стало приглашение на него в качестве гостей президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, премьер-министра Канады Марка Карни и директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой, выступления которых также включены в программу пленарного заседания форума.
По количеству и статусу гостей и запланированных мероприятий встречи в Маниле станут самым крупным международным событием после сентябрьской недели высокого уровня на Генассамблее ООН в Нью-Йорке и предвосхитят обсуждение на саммите Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества в Шэньчжэне.
Открывая 15 ноября саммит АСЕАН, проходящий под девизом «Вместе навстречу нашему будущему», президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший был вынужден признать, что конфликт на Ближнем Востоке стал серьезным вызовом для государств Юго-Восточной Азии, нарушив транспортное сообщение и жизненно важные поставки энергоносителей и продовольствия, в связи с чем само проведение саммита АСЕАН оказалось под вопросом. Как сообщила японская газета Nikkei, многие страны региона сильно зависят от поставок с Ближнего Востока, в первую очередь через Ормузский пролив, и при этом не имеют достаточных стратегических запасов нефти: у Филиппин этих запасов хватает на 15–30 дней, а у Индонезии — на период от 14 до 23 дней.
Несмотря на сложившуюся критическую ситуацию, лидеры государств Юго-Восточной Азии отказались от идеи отложить саммит в Маниле. Как пояснил филиппинский президент, лидеры стран региона пришли к выводу, что именно в этот момент главам государств и нужно собраться, чтобы «выработать решительный ответ» на угрозы и вызовы сегодняшнего дня.
«У нас подготовлено около ста итоговых документов, а возможно, даже больше. Они охватывают множество вопросов в самых разных сферах. Но если вы спросите меня, какой из них самый важный, я бы назвала документ о морском сотрудничестве»,— заявила агентству «РИА Новости» глава МИД Филиппин Тереса Ласаро. По ее словам, морское сотрудничество стало одной из главных тем председательства Филиппин в АСЕАН.
Новые дестабилизирующие факторы в дополнение к традиционным раздражителям, таким как проблемы безопасности судоходства и территориальные споры, вынуждают государства Юго-Восточной Азии все более активно искать дополнительные пути поддержания мира и обеспечения безопасности и стабильности, балансируя между мировыми центрами силы.
Проходящий в Маниле саммит АСЕАН показывает, что двумя главными игроками в Индо-Тихоокеанском регионе, ведущими борьбу за лидерство, остаются США и Китай.
Главный козырь Пекина — бурно развивающиеся торгово-экономические связи со странами региона — выложил на стол в Маниле премьер Госсовета КНР Ли Цян в ходе состоявшегося 15 ноября саммита АСЕАН—Китай. «В прошлом году объем нашей торговли превысил $1 трлн. За первые десять месяцев этого года товарооборот вырос на 29,6%. К настоящему времени накопленный объем взаимных инвестиций превысил $500 млрд, увеличившись более чем на 50% по сравнению с уровнем пятилетней давности»,— перечислял преимущества связей с Китаем для стран АСЕАН премьер Ли Цян.
Он напомнил о том, что Китай и государства Юго-Восточной Азии подписали протокол об обновлении соглашения о зоне свободной торговли, который создает основу для формирования крупного регионального рынка. Кроме того, Ли Цян отметил, что стороны расширяют сотрудничество в цифровой и зеленой экономике и в сфере искусственного интеллекта.
В свою очередь, как страна—председатель АСЕАН, Филиппины напомнили китайской стороне об актуальности принятия Кодекса поведения в Южно-Китайском море, который должен обеспечить свободное и беспрепятственное судоходство для государств региона, несмотря на сохраняющуюся напряженность из-за территориальных споров с Пекином.
Если Пекин претендует на лидерство в Юго-Восточной Азии, апеллируя к астрономическим цифрам торговли и инвестиций, то Вашингтон делает упор на готовность обеспечить своим стратегическим союзникам зонтик безопасности. При этом 49-й саммит АСЕАН и встречи на его полях показывают, что понятие безопасности становится все более многокомпонентным.
Как сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на источники, прибывающий в Манилу во вторник вечером президент Дональд Трамп, который лично примет участие в саммите АСЕАН—США, призовет страны Юго-Восточной Азии присоединиться к инициированной Вашингтоном коалиции Pax Silica.
Pax Silica — это возглавляемая США глобальная коалиция, направленная на обеспечение экономической безопасности в эпоху искусственного интеллекта. В рамках этой инициативы вычислительные мощности, кремний, полезные ископаемые и энергетика рассматриваются как общие стратегические активы. В число стран—участниц Pax Silica уже вошли Австралия, Греция, Израиль, Япония, Катар, Республика Корея, Сингапур, ОАЭ и Великобритания.
Китай же воспринимает Pax Silica как вызов своим национальным интересам, объявив в июле этого года о создании конкурирующей с Pax Silica Всемирной организации сотрудничества в области искусственного интеллекта (WAICO). Примечательно, что в число ее учредителей вошла Россия.
Между тем, по информации South China Morning Post, на саммите в Маниле ожидается присоединение к Pax Silica Индонезии — крупнейшей экономики АСЕАН и государства—члена Группы двадцати, ежегодный саммит которой президент Трамп будет принимать в декабре в Майами, менее чем через месяц после саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне.