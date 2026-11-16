Запрет на розничную продажу электронных систем доставки никотина и жидкостей к ним обойдется донскому бизнесу в 448,2 млн руб. за шесть лет. Оценку приводят в областном министерстве экономического развития: для 2511 продавцов ежегодная недополученная прибыль составит 74,7 млн руб. Цифры содержатся в заключении об оценке регулирующего воздействия проекта областного закона, подготовленного прокуратурой региона.