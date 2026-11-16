В Ростовской области посчитали потери бизнеса от запрета вейпов
Запрет на розничную продажу электронных систем доставки никотина и жидкостей к ним обойдется донскому бизнесу в 448,2 млн руб. за шесть лет. Оценку приводят в областном министерстве экономического развития: для 2511 продавцов ежегодная недополученная прибыль составит 74,7 млн руб. Цифры содержатся в заключении об оценке регулирующего воздействия проекта областного закона, подготовленного прокуратурой региона.
Проект предусматривает два ограничения: закрепление перечня мест, где запретят торговать табачной и никотинсодержащей продукцией, и собственно запрет розничной продажи вейпов и жидкостей для них.
Ограничение предложено установить с 1 марта 2027 года до 1 марта 2032 года — полномочия для этого регионам дал федеральный закон № 186-ФЗ. В минэкономразвития считают издержки продавцов соразмерными социальному эффекту: регулирование должно снизить доступность никотинсодержащей продукции, ограничить риск потребления несовершеннолетними и уменьшить вред для здоровья населения.
Заключение по документу получено положительное. Дальнейшая судьба запрета — за областным парламентом: если законодатели поддержат инициативу, с 1 марта 2027 года продажа вейпов и жидкостей к ним в Ростовской области прекратится на пять лет.