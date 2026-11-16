Опыт контроля за концессиями в регионе уже становился предметом разбирательств. В декабре 2023 года власти расторгли соглашение с ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» (КВС), заключенное в 2017 году со сроком действия до 2045 года. Господин Бусаргин тогда заявил, что «количество аварий на сетях не уменьшалось, инвестиционная программа исполнялась не в полном объеме», а компания «настаивала на повышении тарифов». Компенсация затрат концессионера составила 2,26 млрд руб. с рассрочкой на десять лет; облдума одобрила выделение городу 969,5 млн руб. на расчеты с КВС.