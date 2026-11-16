Доклад с пристрастием
В Саратове губернатора обяжут отчитываться по концессионным соглашениям
Группа депутатов внесли в Саратовскую областную думу законопроект, устанавливающий порядок рассмотрения доклада губернатора о результатах контроля за соблюдением условий концессионных соглашений. Один из соавторов документа, председатель комитета по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики Дмитрий Полулях, отметил, что речь идет в том числе о теплоснабжении крупнейших городов и вывозе твердых коммунальных отходов. Правительство области, общественная палата и правовой отдел думы рассмотрели проект без замечаний; его рассмотрение ожидается на заседании 18 ноября.
В Саратовскую областную думу внесен законопроект «О реализации отдельных положений Федерального закона „О концессионных соглашениях“», устанавливающий порядок рассмотрения доклада губернатора о результатах контроля за соблюдением условий концессионных соглашений. Документ подготовила межфракционная группа депутатов — представителей «Единой России», КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России». Соавтором инициативы выступил председатель комитета по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики Дмитрий Полулях.
Счетная палата РФ по итогам анализа 2025 года отмечала, что учет обязательств концессионеров в разрезе по годам не ведется, что не позволяет оценить своевременность и полноту их выполнения. Согласно проекту, поступивший доклад после регистрации направляется председателем облдумы в профильные комитеты. Если их несколько, председатель определяет ответственный за подготовку проекта постановления. Рассмотрение проводится с участием представителей исполнительных органов, местного самоуправления и сторон концессионного соглашения; по инициативе председателя комитета могут быть приглашены иные лица.
По итогам комитет будет решать, принять доклад к сведению и включить связанные с концессиями мероприятия в план работы либо направить рекомендации на рассмотрение думы, которая утверждает их постановлением. Информация об итогах направляется губернатору не позднее пяти рабочих дней. Закон вступает в силу со дня официального опубликования. Порядок подготовки самого доклада правительство области утвердило постановлением от 3 сентября 2026 года; документ предусматривает его согласование не позднее 20 мая года, следующего за отчетным.
Законопроект прошел экспертизы без замечаний.
Правовой отдел облдумы 10 ноября сообщил об отсутствии замечаний правового характера, антикоррупционная экспертиза коррупциогенных факторов не выявила. Общественная палата области 12 ноября также заявила об отсутствии предложений и замечаний. Правительство области рассмотрело проект 16 ноября. В письме за подписью губернатора Романа Бусаргина, направленном господину Полуляху, указано, что замечаний и предложений по законопроекту нет.
«Это теплоснабжение крупнейших городов, вывоз и утилизация твердых коммунальных отходов. От того, насколько качественно и в полном объеме концессионеры выполняют свои обязательства перед регионом, напрямую зависит бесперебойная работа коммунальной инфраструктуры»,— отметил Дмитрий Полулях. По его словам, введение четкой процедуры позволит депутатам «эффективнее защищать интересы жителей».
Опыт контроля за концессиями в регионе уже становился предметом разбирательств. В декабре 2023 года власти расторгли соглашение с ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» (КВС), заключенное в 2017 году со сроком действия до 2045 года. Господин Бусаргин тогда заявил, что «количество аварий на сетях не уменьшалось, инвестиционная программа исполнялась не в полном объеме», а компания «настаивала на повышении тарифов». Компенсация затрат концессионера составила 2,26 млрд руб. с рассрочкой на десять лет; облдума одобрила выделение городу 969,5 млн руб. на расчеты с КВС.
В декабре 2023 года следственные органы возбудили дело о мошенничестве: по данным прокуратуры, компания не реконструировала 1,3 км сетей, представив в мэрию акты выполненных работ, ущерб превысил 2 млн руб. В мае 2025 года прокуратура сообщила о возбуждении дела по ч. 1.1 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая особо крупный ущерб): по оценке надзорного ведомства, несвоевременное расторжение соглашения повлекло ущерб муниципалитету на сумму свыше 1 млрд руб. В рамках дела о банкротстве МУПП «Саратовводоканал» арбитражный суд утвердил мировое соглашение — основной долг 590,7 млн руб. подлежит выплате частями до декабря 2033 года.
В концессии ПАО «Т Плюс» с ноября 2019 года находится теплосетевой комплекс Саратова: объем инвестиций заявлен на уровне 11,9 млрд руб., срок действия — до 2043 года. В январе—феврале 2026 года жители Саратова, Энгельса и Балакова пожаловались на кратный рост платы за отопление; по запросу спикера Госдумы Вячеслава Володина прокуратура начала проверку.
Стоимость первого этапа модернизации трамвайной сети по концессии 2022 года оценивалась в 17,3 млрд руб., включая 10,8 млрд руб. средств ВЭБ.РФ.
Рассмотрение законопроекта ожидается на заседании облдумы 18 ноября. Первый доклад по новым правилам должен поступить в думу не позднее 1 июня 2027 года.