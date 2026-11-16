Полномочия президента России — выборы, срок и пределы власти

Сбор подписей нужен не всем кандидатам в президенты. Самовыдвиженец собирает не менее 300 тысяч подписей, а кандидат от партии без предусмотренного законом освобождения — не менее 100 тысяч. Представить можно не более чем на 5% подписей больше необходимого количества. ЦИК проверяет не менее 20% от необходимого для регистрации числа подписей. Подписные листы для проверки отбирают случайным образом. Если среди проверенных подписей недостоверными или недействительными признаны 5% и более, дополнительно проверяют еще не менее 10% от необходимого для регистрации количества подписей.